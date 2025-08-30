RSV Eintracht 1949: "Das ist für mich eine klare Rote Karte"

Guter Start und dominantes Spiel

Von Beginn an übernahm der RSV die Kontrolle. Schon in der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Stahnsdorf die bessere Mannschaft. Das Team von Trainer Patrick Hinze kombinierte sicher, setzte die Gastgeber früh unter Druck und ließ kaum Torchancen zu. „Wir waren die bessere Mannschaft“, analysierte Hinze nach der Partie. Auerbach kam in dieser Phase nur selten über die Mittellinie und war im Angriff weitgehend abgemeldet.

Lehmann trifft beim Startelf-Debüt

Nach dem Seitenwechsel wurden die Offensivbemühungen des RSV schließlich belohnt: In der 69. Minute erzielte Henry Lehmann, gerade einmal 18 Jahre alt und aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft aufgerückt, bei seinem ersten Startelf-Einsatz den Führungstreffer. „Mich freut es sehr für Henry Lehmann, dass er sein erstes Tor geschossen hat für den Verein im Herrenbereich“, lobte Hinze. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn der Torschütze wurde im Anschluss vom Auerbacher Torwart rüde gefoult – eine Szene, die den Trainer fassungslos machte: „Das ist für mich eine klare Rote Karte, da kriegt der Torwart noch gelb.“

Ausgleich nach unglücklicher Aktion

Statt in Überzahl die Führung auszubauen, kassierte der RSV nur zehn Minuten später den Ausgleich. Ein langer Ball in den Strafraum reichte, Auerbachs Charlie Spranger kam mit der Fußspitze an den Ball und drückte ihn ins Netz. „Auerbach hat dann einmal aufs Tor geschossen“, so Hinze, der die Szene als „unglücklich“ einstufte.

Doppelte Unterzahl und gehaltene Hoffnung

Zu allem Überfluss schwächte sich der RSV in der 83. Minute: Arthur Ekallé sah die Gelb-Rote Karte. Der anschließende Elfmeter für Auerbach hätte die Partie komplett kippen können – doch Torhüter Liam Brenn parierte glänzend. „Liam Brenn hat nach dem unglücklichen Pokalspiel seinen Elfmeter heute halten können und zumindest am Ende den Punkt gerettet“, lobte Hinze seinen Keeper.

Chancenwucher kostet den Sieg

Trotz Unterzahl erarbeitete sich der RSV in der Schlussphase noch Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Doch die Offensive scheiterte mehrfach am Auerbacher Torwart. „Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, bis auf dass wir nicht ein Tor mehr gemacht haben“, so Hinze. Diese mangelnde Effizienz zieht sich aktuell wie ein roter Faden durch die Saison – auch in den bisherigen Spielen war der RSV oft das bessere Team, verpasste aber den entscheidenden Punch.

Emotionen und Einsatz stimmen

Neben dem jungen Torschützen Henry Lehmann gab es weitere positive Aspekte: Fabian Seeger kehrte nach seinem Knöchelbruch im Winter erstmals in die Startelf zurück und fügte sich nahtlos ein. Hinze zeigte sich stolz auf den Zusammenhalt seines Teams: „Der eine hat sich für den anderen reingehauen.“

Blick auf die Tabelle

Mit dem Punktgewinn in Auerbach bleibt der RSV Eintracht 1949 weiterhin ungeschlagen, rangiert aber mit nun sechs Punkten aus vier Spielen im Tabellenmittelfeld. Die Leistung lässt jedoch hoffen, dass die Mannschaft schon bald wieder dreifach punkten kann.

Fokus auf den Landespokal

Am kommenden Wochenende geht es in der 2. Runde des Brandenburger Landespokals weiter. Gegner ist der Brandenburgligist 1. FC Frankfurt. Nach dem Erfolg im Pokalwettbewerb der vergangenen Saison will der RSV auch dieses Jahr wieder ein Ausrufezeichen setzen. Das Selbstvertrauen dafür ist trotz des verpassten Sieges in Auerbach vorhanden – und die Mannschaft weiß, dass sie mit dieser Leistung auch im Pokal bestehen kann.