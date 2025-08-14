RSV Eintracht 1949: "Das größte Spiel der Vereinsgeschichte"

Ein Jahrzehnt Arbeit für diesen Moment

Für den 39-jährigen Coach ist die Partie nicht nur ein sportliches Highlight, sondern das Resultat eines langen, konsequenten Weges. „Ich habe in vielen Interviews gesagt, dass es ein Prozess über genau zehn Jahre war, um diesen Pokal zu holen. Viel Fleiß, viel Schweiß und Tränen, aber vor allem Durchhalten, weil wir überzeugt waren, das einmal zu schaffen.“

Dieser Erfolg sei nicht von heute auf morgen gekommen, sondern Ergebnis kontinuierlicher Arbeit. „Wir haben im Verein immer zusammengehalten, auch wenn es wie überall schwierige Phasen gab, aber wir sind dabei geblieben und haben uns letztes Jahr belohnt.“

Hinze macht deutlich, dass der Einzug in den DFB-Pokal das Werk vieler Hände ist: „Ich weiß, warum wir jetzt dieses Spiel spielen. Daher danke ich allen – vom Vorstand, dem Trainerteam und vor allem meinen Spielern – für die geleistete Arbeit in den letzten zehn Jahren, aber vor allem im letzten Jahr.“

Volle Kapelle und klarer Fokus

Personell hat der RSV vor diesem historischen Spiel keine Sorgen. „Wir haben volle Kapelle“, erklärt Hinze, betont aber auch, dass die Mannschaft trotz aller Vorfreude in der Defensive konzentrierter arbeiten muss. „Wir müssen schleunigst zusehen, dass wir unser Defensivverhalten verbessern. Nach vorne sind wir kreativer als letztes Jahr, nun müssen wir die Balance finden.“

Mit dem Zweitligisten aus der Pfalz wartet eine der größten Herausforderungen der Vereinsgeschichte. „Wir erwarten mit Kaiserslautern eine hochkonzentrierte Mannschaft, die selber Dinge verbessern will und sich natürlich nicht blamieren will.“

Selbstvertrauen aus Halle

Die Generalprobe des RSV Eintracht 1949 für das Pokalspiel war ein mitreißendes 4:4-Unentschieden beim VfL Halle 1896 am vergangenen Wochenende. In einem wechselhaften Spiel zeigte die Mannschaft große Moral, glich mehrere Rückstände aus und holte am Ende einen Punkt. Tore von Matthias Steinborn, Saheed Mustapha und Tim Göth (2) sorgten für ein positives Ergebnis und bestätigten, dass die Offensivreihe des RSV in der neuen Saison gefährlich ist.

Hinze lobte nach der Partie die Einstellung seines Teams: „Am Ende des Tages war es eine Riesenleistung, eine Riesenmoral von der Mannschaft.“ Diese kämpferische Haltung soll nun auch gegen den haushohen Favoriten aus Kaiserslautern zum Tragen kommen.

Ein Verein im Ausnahmezustand

Der Andrang auf die Tickets war enorm. Bereits Tage vor der Partie meldete der Verein: „Liebe Fans, es ist passiert! Wir haben alle Tickets im Heimbereich verkaufen können. Wahnsinn! Danke an euch!“ Der geplante Verkauf in der Geschäftsstelle wurde gestrichen, am Spieltag wird es keine Tageskasse für den Heimsektor geben. Nur im Gästebereich stehen noch Karten zur Verfügung.

Die Haupttribüne und der Stehplatzbereich werden eine imposante Kulisse bilden. Die Verantwortlichen sprechen von einer „blauen Wand“, die das Team von der ersten bis zur letzten Minute antreiben soll.

Mehr als nur ein Spiel

Für den RSV geht es am Sonntag nicht nur um den sportlichen Wettkampf. Es ist ein Tag, an dem die jahrelange Arbeit, der Zusammenhalt im Verein und die Unterstützung der Fans auf einer der größten Bühnen des deutschen Fußballs sichtbar werden. „Wichtig ist mir, dass die Jungs an sich glauben und nie aufgeben. Auch für die kommenden Spiele wird das ein wichtiges Spiel sein“, sagt Hinze mit Blick auf die Saisonziele in der Oberliga.

Dass Kaiserslautern als Favorit anreist, ändert nichts an der Motivation. Im Gegenteil – der RSV will die Partie mit voller Energie angehen, mutig auftreten und die besondere Atmosphäre aufsaugen. „Das haben wir uns verdient und werden wir genießen“, fasst Hinze zusammen.

Wenn am Sonntag um 15:30 Uhr der Anpfiff ertönt, wird das Karl-Liebknecht-Stadion beben. Für 90 Minuten – vielleicht mehr – werden Spieler, Trainer und Fans des RSV Eintracht 1949 gemeinsam Geschichte schreiben. Egal wie die Partie ausgeht, dieser Tag wird für immer im Vereinsgedächtnis bleiben.