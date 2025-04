RSV Eintracht 1949: "Daher sind wir gewarnt"

Der RSV Eintracht 1949 im Aufstiegsrennen

Der RSV Eintracht 1949 hat sich nach 22 Spielen mit 44 Punkten auf dem zweiten Platz der Tabelle etabliert und bleibt ein heißer Anwärter auf den Aufstieg. Nur der 1. FC Magdeburg II steht mit 48 Punkten vor dem RSV. Das Team wird jedoch aus dieser Niederlage zuletzt beim VfL Halle 96 lernen und mit frischer Motivation in das Spiel gegen Bautzen gehen.

Der Gegner: FSV Budissa Bautzen

Der FSV Budissa Bautzen hat sich in dieser Saison als unangenehmer Gegner erwiesen. Mit 27 Punkten aus 22 Spielen belegen die Bautzener den 10. Platz in der Tabelle der NOFV-Oberliga Süd. Zwar konnte die Mannschaft nicht immer konstante Leistungen zeigen, doch vor allem in der Rückrunde konnte sich der Aufsteiger steigern und einige beachtliche Ergebnisse erzielen. "Wir erwarten mit Bautzen einen Gegner, der bis auf letzte Woche sehr gute Ergebnisse erzielt hat", erklärt Trainer Patrick Hinze des RSV Eintracht 1949.

Das Hinspiel endete mit einem knappen 2:1-Sieg für den RSV Eintracht 1949. Es war ein hart erkämpfter Erfolg, den man nicht auf die leichte Schulter nehmen konnte. Patrick Hinze erinnert sich: "Im Hinspiel war es eine zähe Nummer. Bautzen hat uns das Leben schwer gemacht, und das wird auch im Rückspiel der Fall sein." Die Bautzener werden sich mit ihrer robusten Spielweise und ihrer starken Offensive wieder auf den RSV Eintracht 1949 einstellen. "Im Hinspiel war es eine zähe Nummer, da her wird es mal wieder kein einfaches Spiel", so Hinze.

Das Heimspiel gegen Bautzen

Das Heimspiel gegen den FSV Budissa Bautzen ist für den RSV Eintracht 1949 eine Schlüsselpartie im Aufstiegskampf. Mit einem Sieg könnte man den Anschluss an den Tabellenführer aus Magdeburg halten und sich weiter in der oberen Tabellenregion etablieren. "Wir müssen hochkonzentriert ins Spiel gehen", betont Hinze. "Bautzen wird uns alles abverlangen, und wir müssen unsere Chancen besser nutzen als zuletzt."

Das Team von Patrick Hinze geht mit voller Besetzung in das Spiel. "Wir können auf alle Jungs zählen außer auf die langzeitverletzten Fabian Seeger und Endi Jupolli und wollen dieses Spiel mit allen Mitteln gewinnen", sagt Hinze. Für den RSV Eintracht 1949 gilt es, den Druck auf die Konkurrenz zu erhöhen und die Punkte zu sichern.

Das Hinspiel in Bautzen: Ein knapper Sieg

Im Hinspiel gegen den FSV Budissa Bautzen, das mit 2:1 für den RSV Eintracht 1949 endete, war das Spiel von Beginn an hart umkämpft. Der RSV Eintracht 1949 musste sich den Sieg hart erarbeiten. Dawid Więckiewicz brachte die Bautzener in der 25. Spielminute in Führung. Doch der RSV antwortete schnell: Till Plumpe glich in der 57. Minute per Foulelfmeter aus. Der entscheidende Treffer gelang schließlich Emre Aydin in der 86. Spielminute.

Trotz des Sieges war das Spiel kein Selbstläufer. Die Bautzener waren gut organisiert und stellten die Abwehr des RSV Eintracht 1949 immer wieder vor Herausforderungen.

Das Ziel: Drei Punkte und ein starker Auftritt

Für den RSV Eintracht 1949 ist das Ziel klar: Ein Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen und weitere drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Das Team muss jedoch alles geben, um diese Aufgabe zu bewältigen. "Bautzen ist griffig, aggressiv und hat viele Tore erzielt. Daher sind wir gewarnt. Zudem müssen wir wieder kaltschnäuziger sein vor dem Tor. Wir spielen letztmalig auf dem Kunstrasen", so Hinze abschließend.