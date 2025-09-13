RSV Eintracht 1949: "Da sind wir meilenweit entfernt"

Dominanz in der Anfangsphase

Die Eintracht begann in Heiligenstadt furios. Bereits in den ersten fünf Minuten boten sich zwei glasklare Chancen, die nach Ansicht des Trainers zwingend zur Führung hätten führen müssen. „Wir müssen nach fünf Minuten mit 2:0 führen, da laufen wir zweimal alleine aufs Tor, sogar am Torwart vorbei, und schieben den Ball neben das Tor. Das war enttäuschend“, so Hinze. Trotz dieser vergebenen Möglichkeiten blieb die Mannschaft spielbestimmend und setzte den Gegner früh unter Druck.

Das verdiente 1:0

In der 37. Minute war es schließlich soweit: Lukas Dirk-Andre Sommer traf zum 1:0. Für Hinze war es jedoch nur ein kleiner Trost, denn angesichts der Vielzahl an Chancen hätte die Führung viel höher ausfallen müssen. „In der ersten Halbzeit waren wir schon besser. Wir machen das 1:0, wir müssen aber 3:0 oder 4:0 führen in meinen Augen.“

Heiligenstadt gleicht aus

Nach der Pause änderte sich das Bild. Der Gastgeber kam mit mehr Mut aus der Kabine und setzte auf lange Bälle und Konter. Ein solcher führte zum entscheidenden Moment: „Nach einem Konter wollte der eine Spieler einen Zweikampf im Sechzehner, dann fällt der Ball an die Hand, dann gibt es einen Elfmeter“, schilderte Hinze die Szene. Maciej Wolanski verwandelte in der 53. Minute.

Großchancen vergeben

Die Eintracht drängte danach vehement auf den Siegtreffer. Luca Krüsemann und Endi Jupolli hatten jeweils aus kurzer Distanz die große Möglichkeit, das 2:1 zu erzielen. „Wir hatten dann noch zwei Riesenchancen und kriegen den Ball von drei Metern nicht ins Tor. Ein altes Leid“, ärgerte sich Hinze. Der gegnerische Keeper blieb mehrfach Sieger in eins-gegen-eins-Situationen und sicherte Heiligenstadt so den Punkt.

Enttäuschung über verpasste Möglichkeiten

Hinze nahm nach dem Abpfiff kein Blatt vor den Mund: „Am Ende auch verdient, weil sie haben ordentlich gekämpft und wir waren nicht in der Lage, die Tore zu machen. Sehr enttäuschend.“ Der Trainer erkannte, dass die Effizienz im Abschluss fehlt: „Das war ja das gleiche Thema wie letzte Woche auch. Deswegen muss man es dann auch mal ansprechen, dass es nicht reicht für die Top 3 der Liga, da sind wir meilenweit entfernt.“

Die Tabellensituation

Nach fünf Spieltagen liegt der RSV Eintracht 1949 mit einem Sieg und vier Unentschieden auf Rang sechs der Tabelle. Mit 11 erzielten Toren stellt man zwar eine der gefährlichsten Offensiven, doch die defensive Anfälligkeit und die mangelnde Chancenverwertung verhindern eine bessere Ausbeute.

Stimmen zur eigenen Leistung

„Wir waren nicht in der Lage, unsere Überlegenheit in Tore umzumünzen“, fasste Hinze zusammen. Besonders bitter: Trotz eines guten Auftritts in der Fremde bleibt erneut nur ein Remis. „Das zeigt uns klar, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen.“

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Sonntag wartet das Heimspiel gegen den FC Grimma. Mit vier Punkten aus fünf Spielen rangieren die Sachsen im Tabellenkeller, doch die Eintracht weiß, dass jedes Spiel seine eigenen Gesetze hat.

Ausblick

Der RSV Eintracht 1949 bleibt ungeschlagen, aber unzufrieden. Das 1:1 in Heiligenstadt offenbarte einmal mehr die Schwächen in der Chancenverwertung. Für Trainer Patrick Hinze ist das Ergebnis ein weiterer Beleg, dass sein Team in der aktuellen Verfassung noch nicht zu den Top 3 der Liga zählt. Doch mit klarer Ansprache und der Hoffnung auf mehr Effizienz im Angriff will die Eintracht im Heimspiel gegen Grimma die Trendwende schaffen.