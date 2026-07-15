RSV Eintracht 1949: Brasilianische Abwehrkraft vor dem Auftakt

– Foto: Olaf Kapell

Eineinhalb Wochen vor dem mit Vorfreude erwarteten Auftakt in der Regionalliga Nordost hat der RSV Eintracht 1949 wichtige Personalentscheidungen verkündet. Mit dem brasilianischen Verteidiger Cauã Belizário Ferreira stößt ein physisch starker Akteur zur Mannschaft, während Umberto Sacchi das Trainerteam verstärkt. Zudem setzt der Verein hinter den Kulissen auf bewährte Kontinuität und blickt voller Fokus auf das erste Pflichtspiel beim BFC Preussen.

Mit Cauã Belizário Ferreira präsentiert der RSV Eintracht 1949 einen vielversprechenden Neuzugang für die Hintermannschaft. Der 20-jährige brasilianische Verteidiger wechselt vom MSV Neuruppin nach Stahnsdorf. In den bisherigen Testspielen konnte er bereits unter Beweis stellen, wofür er geholt wurde, und sorgte für spürbare körperliche Stabilität in der Abwehr. Seine fußballerische Ausbildung genoss der Defensivspieler in seinem Heimatland Brasilien, wo er unter anderem in der Jugendabteilung von Goiás aktiv war. Erst zum Jahresbeginn wagte er den Schritt nach Deutschland und schloss sich dem Brandenburgligisten aus Neuruppin an, von wo aus nun der Wechsel zum RSV erfolgt.

Erfahrener Neuzugang für das Trainerteam von Chefcoach Franke

Nicht nur auf dem Rasen, sondern auch an der Seitenlinie stellt sich der RSV Eintracht 1949 breiter auf. Zur neuen Spielzeit verstärkt Umberto Sacchi das Trainerteam um Chefcoach Franke. Sacchi bringt wertvolle Erfahrung aus der Region mit: Bis zum Januar 2026 war er als Trainer beim Oberligisten Tennis Borussia Berlin tätig. Zuvor sammelte er unter anderem bei Stationen wie Hertha BSC und dem 1. FC Wilmersdorf wichtige Erfahrungen, die er nun gewinnbringend in das Regionalligateam des RSV einbringen soll.

Verlässliche Seelen im Hintergrund des Vereins

Neben den personellen Veränderungen auf dem Platz und an der Seitenlinie setzt der Verein im Staff auf bewährte Kontinuität. Mit Uwe Napierkowski und Olaf Rupprecht bleiben dem RSV zwei altbekannte und langjährige Gesichter als Zeugwarte erhalten. Unter der Verantwortung von Uwe Napierkowski wird das Duo das Team auch in Zukunft in der gewohnten und bewährten Art und Weise versorgen. Beide übernehmen zudem weiterhin wichtige Aufgaben im Nachwuchs- und Übergangsbereich des Vereins: Uwe Napierkowski bleibt Coach der U21, während Olaf Rupprecht, vereinsintern auch als „Rupi“ bekannt, weiterhin dem Staff der U19 angehört. Letztere greift in dieser Spielzeit in der Regionalliga an.

Die Uhr tickt bis zum mit Spannung erwarteten Saisonauftakt

Die Vorbereitungen biegen nun endgültig auf die Zielgerade ein, denn der mit Vorfreude erwartete Saisonauftakt in der Regionalliga Nordost steht unmittelbar bevor. In eineinhalb Wochen wird es für das Team des RSV Eintracht 1949 ernst. Am Sonntag, dem 26. Juli 2026, wartet das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit auf die Mannschaft. Um 14 Uhr gastiert der RSV dann beim BFC Preussen und will dort die ersten Punkte der neuen Saison einfahren.