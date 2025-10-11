RSV Eintracht 1949: "Auch wenn es 0,0 nach Fußball aussah"

Schwierige Bedingungen in Rathenow

Das Achtelfinale des brandenburgischen Landespokals zwischen dem FSV Optik Rathenow und dem RSV Eintracht 1949 war von Anfang an kein Leckerbissen für Fußballästheten. Der tiefe, schwer bespielbare Rasen in Rathenow machte beiden Teams das Leben schwer. „Schwieriger Platz, schwieriger Gegner, sehr tiefer Boden, mit Fußball war nicht viel“, fasste Patrick Hinze die Rahmenbedingungen zusammen.

Beide Teams begegneten sich mit viel Kampfgeist, doch die Partie litt unter den äußeren Umständen. Die technisch starken Spieler beider Seiten mussten sich auf lange Bälle und Zweikämpfe konzentrieren – spielerische Lösungen waren kaum möglich.

Früher Rückstand nach Elfmeter

Die Gastgeber aus Rathenow erwischten den besseren Start. Nach einem Foul im Strafraum entschied Schiedsrichter Daniel Läser auf Elfmeter. Salih Aktürk verwandelte in der 12. Minute zur 1:0-Führung für Optik. Hinze kommentierte die Szene pragmatisch: „Die kriegen halt einen Elfmeter, berechtigt, nicht berechtigt, keine Ahnung.“

Trotz des frühen Rückstands ließ sich die Eintracht nicht entmutigen. Die Mannschaft kämpfte sich ins Spiel und kam noch vor der Pause zu zwei großen Chancen durch Matthias Steinborn, die jedoch ungenutzt blieben. „Wir hatten zwei gute Möglichkeiten in der ersten Halbzeit, die wir nicht nutzen konnten“, so der Trainer.

Verdienter Ausgleich durch Luca Krüsemann

Nach der Halbzeitpause zeigte sich der RSV Eintracht 1949 verbessert und belohnte sich schließlich für den Aufwand. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite flankte Matthias Steinborn präzise auf Luca Krüsemann, der in der 60. Minute den Ausgleich erzielte. „Steinborn flankt den Ball nach gutem Angriff auf Krüsemann, und der macht dann das Tor. Und dementsprechend, muss man sagen, verdient der Ausgleich“, erklärte Hinze.

Das Spiel flachte danach zusehends ab. Beide Teams kämpften mehr mit dem Platz als mit dem Gegner. Viele Aktionen spielten sich zwischen den Strafräumen ab, gefährliche Torchancen waren Mangelware.

Ein Wechselbad der Gefühle in der Verlängerung

In der Verlängerung bot sich das gleiche Bild: Kampf, Leidenschaft, aber wenig klare Möglichkeiten. Eintracht-Keeper Linus Löffler wurde in dieser Phase zum entscheidenden Mann. In einem Eins-gegen-eins-Duell behielt er die Nerven und verhinderte so den möglichen Rückstand. „Löffler hält dann in der Verlängerung noch einmal im 1-gegen-1-Verhalten sehr gut“, lobte Hinze die starke Reaktion seines Torwarts.

Drama im Elfmeterschießen

Nach 120 Minuten stand es 1:1, das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Für Eintracht trafen Arthur Ekallé, Matthias Steinborn, Fabian Seeger und schließlich Lukas Dirk-Andre Sommer, der den entscheidenden Elfmeter sicher verwandelte und damit den 5:4-Erfolg perfekt machte.

Hinze zeigte sich erleichtert und zufrieden: „Es ging darum, dass wir weiterkommen. Auf diesem Platz und den Bedingungen war es wichtig, dass wir in einem Moment besser waren. Und das waren wir.“

Ein Kampfspiel mit Charakter

Auch wenn die Partie spielerisch kaum Glanzpunkte bot, zog Hinze ein positives Fazit: „Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, dass sie da ordentlich gegengehalten hat. Und auch wenn es 0,0 nach Fußball aussah, das Wichtigste errungen zu haben, war der Sieg.“

Für den Trainer stand der Wille über allem. Die Mannschaft zeigte, dass sie auch unter schwierigen Umständen bestehen kann und bereit ist, alles für den Erfolg zu geben.

Eintracht im Viertelfinale – die Reise geht weiter

Mit dem Sieg zieht der RSV Eintracht 1949 ins Viertelfinale des Landespokals ein und darf weiter vom erneuten Pokaltriumph träumen. Das Elfmeterglück, die Moral und die kämpferische Leistung sprechen für eine Mannschaft, die sich über Teamgeist definiert.

Blick auf die kommende Aufgabe in der Oberliga

Nach dem intensiven Pokalspiel richtet sich der Fokus nun wieder auf die Liga. Am Sonntag, 19. Oktober, steht das Auswärtsspiel beim VfB Empor Glauchau auf dem Programm. Dort will die Eintracht den Schwung aus dem Pokal mitnehmen und die Serie der ungeschlagenen Spiele fortsetzen.