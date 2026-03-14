RSV Eintracht 1949: "Am Ende müssen wir das 0:0 akzeptieren"

Das Gastspiel in Sachsen forderte der Mannschaft von Trainer Patrick Hinze alles ab, was weniger an der spielerischen Klasse als an den äußeren Umständen lag. „Es war ein umkämpftes Spiel unter schwierigen Bedingungen. Der Rasen war wirklich nicht gut“, bilanzierte der Coach des RSV Eintracht 1949 nach dem Abpfiff. Die Hoffnung auf eine spielerische Lösung zerschlug sich schnell. „Wir haben keinen guten Spielfluss zustande bekommen. Das wussten wir aber, kein Problem. Sehr viele lange Bälle in dem Spiel, sehr viele Kopfballduelle, zweite Bälle“, beschrieb Patrick Hinze die Szenerie.

In einer Partie, die der Trainer als „richtig schlimmen Fußball“ bezeichnete, hätte der RSV dennoch früh in Führung gehen müssen. Ein schwerer Patzer der Defensive des FC Grimma eröffnete eine Dreifach-Chance. „Wir hatten allerdings die erste Riesenchance. Da laufen drei Spieler von uns alleine aufs Tor und Till Plumpe schießt dann mal am Tor vorbei“, kritisierte Patrick Hinze die vergebene Großchance. Auch in der zweiten Halbzeit stand Till Plumpe im Fokus, als er erneut freistehend vergab: „Wieder Till Plumpe. Diesmal legt er quer, aber er muss schießen, weil der freie Mitspieler gedeckt war.“

Brenn hält den Punkt fest

Während die Offensive des RSV mit den Gelegenheiten haderte, rückte die Defensive in den Mittelpunkt. In einer Phase, in der das Spiel immer mehr verflachte, drohte die Partie komplett zu kippen, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. „Dann kriegt FC Grimma einen Elfmeter. Den hält Liam Brenn sehr gut“, lobte der Trainer seinen Schlussmann. Doch die Gefahr war damit nicht gebannt, denn Grimma drückte weiter: „Danach hatten sie noch eine Riesenchance. Den bringen sie auch nicht über die Linie. Also von dem her muss man am Ende mit dem Unentschieden zufrieden sein.“

Hadern mit dem Unparteiischen

Neben dem eigenen Unvermögen vor dem Tor sah Patrick Hinze sein Team auch durch externe Entscheidungen benachteiligt. Besonders ein ausgebliebener Pfiff sorgte für Unmut an der Seitenlinie. Der Trainer sprach von einem „unglücklichen Schiedsrichter, der für uns dann einen klaren Elfmeter verwehrt.“ Es passte ins Bild eines Nachmittags, an dem wenig zusammenlief. „Wir waren in einigen Situationen einfach zu unclever und zu naiv und haben eigentlich viele falsche Entscheidungen getroffen heute auf diesem kleinen Platz“, lautete das kritische Urteil des Übungsleiters.

Ein Punkt für die Moral im Aufstiegsrennen

Trotz der spielerischen Enttäuschung gegen tapfer verteidigende Grimmaer, die „mit Mann und Maus“ verteidigten, bleibt der RSV im Rennen um die Meisterschaft. Dass Philipp Katzenberger in der 82. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, konnte die Eintracht nicht mehr nutzen. „Wenn man so ein Spiel nicht gewinnt, wenn man selber nicht gut war, dann ist der Punkt umso wichtiger“, resümierte Patrick Hinze. „Die Jungs haben jetzt auch gefeiert und gekämpft. Da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Am Ende müssen wir das 0:0 akzeptieren.“

Das nächste Spiel

Viel Zeit zur Regeneration bleibt der Mannschaft von Patrick Hinze nach diesem kräftezehrenden Auftritt nicht, denn die nächste Bewährungsprobe steht bereits bevor. Am kommenden Samstag, 21.03.2026, empfängt der RSV Eintracht 1949 um 14 Uhr den Bischofswerdaer FV 08 zum nächsten Heimspiel im Kampf um die Tabellenspitze.