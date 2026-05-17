RSV Eintracht 1949: "Am Ende ist ein Unentschieden verdient"

Nach dem historischen Gewinn der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga Nordost am vergangenen Wochenende ging die Mannschaft die schwere Auswärtsaufgabe mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Obwohl der ganz große Druck von den Schultern gewichen war, mobilisierte das Team noch einmal die verbliebenen Kräfte. Trainer Patrick Hinze zog nach dem Abpfiff ein zufriedenes Fazit über den Auftritt: „Die Mannschaft hat ordentlich gearbeitet heute, am Ende ist ein Unentschieden verdient und dementsprechend fahren wir jetzt wieder schön nach Hause.“

Die Begegnung verlief über weite Strecken der ersten Halbzeit taktisch geprägt und ohne die ganz großen Höhepunkte auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff überschlugen sich jedoch die Ereignisse, als der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Maximilian Schlegel trat in der 42. Minute an und verwandelte den Handelfmeter zur 1:0-Führung für den FC Einheit Rudolstadt. Der Trainer der Gäste ärgerte sich über die Entstehung, lobte jedoch die direkte Antwort: „Rudolstadt kriegt einen schmeichelhaften Elfmeter und wir reagieren darauf gleich.“

Fabian Seeger kontert den Schock postwendend

Der Spitzenreiter ließ sich von dem späten Rückschlag nicht aus dem Konzept bringen und bewies echte Champion-Mentalität. Praktisch im Gegenzug erzwang das Team den Ausgleich. In der 44. Spielminute war es Fabian Seeger, der goldrichtig stand und zum 1:1-Endstand traf. Dieses schnelle Tor brachte die emotionale Erleichterung zurück in das Spiel der Stahnsdorfer und sorgte dafür, dass die Gäste mit einem psychologischen Vorteil in die Kabine gehen konnten. In der zweiten Halbzeit ließen beide Defensivreihen nichts mehr anbrennen.

Pokalpause vor dem großen Saisonfinale

Bevor der Vorhang der Oberliga-Saison endgültig fällt, verabschiedet sich die Liga in eine einwöchige Pokal-Pause. Diese spielfreie Zeit wird die Mannschaft nutzen, um die Akkus komplett aufzuladen. Am Samstag, 30.05.2026, um 14 Uhr kommt es dann zum Spitzenspiel im eigenen Stadion: Der Meister empfängt den aktuellen Tabellenzweiten SC Freital zum Saisonfinale.