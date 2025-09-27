RSV Eintracht 1949: "Am Ende haben wir es halt auch geschafft"

Ein hart umkämpftes Spiel unter schweren Bedingungen

Schon vor der Partie war klar, dass es in Bischofswerda kein leichtes Spiel werden würde. Der Platz war kurz, die Zweikämpfe intensiv, und beide Mannschaften kämpften um jeden Meter. „Es waren heute sehr schwere Bedingungen. Das wussten wir aber, weil der Platz sehr kurz ist und deswegen ging es immer hin und her“, erklärte Hinze. Die Zuschauer sahen ein Duell, das geprägt war von Einsatz und Leidenschaft – weniger von spielerischem Glanz.

Lennard Wurster trifft bei seinem Debüt

Das goldene Tor erzielte ausgerechnet Neuzugang Lennard Wurster, der erst in dieser Woche spielberechtigt geworden war. In der 30. Minute traf er und machte damit seinen ersten Pflichtspieleinsatz für Eintracht unvergesslich. „Glücklicherweise macht unser Neuzugang Lennard Wurster das Siegtor“, freute sich Hinze über den perfekten Einstand des Offensivmannes. Dieses Tor war zugleich Ausdruck der Entschlossenheit der gesamten Mannschaft, die sich im richtigen Moment durchsetzte.

Defensiv kompakt und im entscheidenden Moment zur Stelle

Bischofswerda gab sich nicht geschlagen und suchte immer wieder den Weg nach vorne. Die Defensive des RSV Eintracht 1949 stand jedoch stabil und klärte im letzten Moment. „Wir hätten natürlich das eine oder andere Tor mehr machen können, hätten aber auch das eine oder andere Tor erhalten können. Aber wir haben immer gut verteidigt im letzten Moment“, bilanzierte Hinze. Seine Mannschaft warf sich in die Zweikämpfe, blockte Schüsse und hielt den Druck der Gastgeber aus.

Ein Kompliment an den Gegner

Trotz des Sieges fand Hinze auch anerkennende Worte für die Gastgeber. „Man muss aber auch Bischofswerda ein großes Kompliment aussprechen, die wirklich sehr gut dagegen gehalten haben“, betonte der Trainer. Es war ein hart umkämpftes Spiel, in dem beide Seiten alles gaben. Am Ende entschied die eine Szene von Lennard Wurster, die Eintracht den lang ersehnten Dreier bescherte.

Der Wille und die Gier bringen den Erfolg

Hinze hob nach Abpfiff hervor, wie sehr seine Spieler die Marschroute verinnerlicht hatten: „Von dem her haben der Wille und die Gier gestimmt heute.“ In den letzten Wochen hatte es trotz guter Leistungen immer wieder nur zu Unentschieden gereicht, diesmal aber belohnte sich die Mannschaft. „Dementsprechend spricht es dann halt auch dafür, dass wir ruhig geblieben sind und weiter daran glauben“, so der Coach.

Der Blick auf die Tabelle

Mit dem Sieg verbessert sich der RSV Eintracht 1949 in der Tabelle auf Platz sieben. Nach sieben Spielen stehen nun zwei Siege, fünf Unentschieden und keine Niederlage zu Buche. Damit bleibt Eintracht ungeschlagen, hat aber noch Nachholbedarf im Angriff. Erst zwölf Tore stehen auf dem Konto – deutlich weniger als bei den Spitzenmannschaften SC Freital und VfL Halle 1896, die bereits mehr als 20 Treffer erzielt haben.

Ausblick auf das Heimspiel gegen Lok Stendal

Am kommenden Samstag wartet die nächste Aufgabe: Eintracht empfängt den Aufsteiger 1. FC Lok Stendal. Die Sachsen-Anhaltiner haben bislang nur einen Punkt gesammelt und stehen am Tabellenende. Doch Hinze weiß, dass auch dieses Spiel kein Selbstläufer wird. Nach dem hart erkämpften Sieg in Bischofswerda soll nun der erste Heimsieg der Saison folgen, um den Anschluss an die oberen Ränge nicht zu verlieren.