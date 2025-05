RSV Eintracht 1949: „Alle fröhlich – besser kann Saison nicht enden"

Blitzstart und klare Verhältnisse schon zur Pause

Vom Anpfiff an war klar, wer den Ton an diesem Nachmittag in Zorbau angibt. Die Gäste begannen druckvoll, spielfreudig – und belohnten sich früh: Matthias Steinborn eröffnete in der 6. Minute den Torreigen. In der 29. Minute erhöhte Justin Schultze auf 2:0, ehe erneut Steinborn (42.) und ein Eigentor von Jasper Raul Günther (43.) für die komfortable Pausenführung sorgten. „Wir führen zur Halbzeit 4:0 und haben dann fünfmal gewechselt, haben aber nahtlos weitergemacht“, lobte Hinze das konzentrierte Auftreten seines Teams – auch nach den massiven Umstellungen zur zweiten Halbzeit.

Wechsel bringen frischen Schwung – Zorbau kann nicht folgen

Mit Beginn der zweiten Hälfte kamen Felix Kausch, Till Plumpe, Luca Krüsemann, Till Plumpe und Leon Hellwig in die Partie – und sorgten prompt für neue Impulse. Zwar verkürzte Stefan Raßmann in der 53. Minute zwischenzeitlich auf 1:4, doch der RSV antwortete direkt: Steinborn vollendete in der 54. Minute zum 5:1 und machte damit seinen Dreierpack perfekt. Dann schlug die Stunde der Einwechselspieler: Leon Hellwig (60.) und Till Plumpe (62.) trafen binnen weniger Minuten. Zwar konnte Kevin Neuhaus in der 63. Minute nochmal auf 2:7 verkürzen, doch erneut war es Plumpe, der in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 8:2 setzte. „Zorbau hat jetzt nicht so agiert, als ob sie unbedingt in der Liga bleiben wollten“, sagte Hinze nüchtern.

Sechs verschiedene Torschützen sorgen für gelöste Stimmung

Besonders erfreulich aus Sicht des RSV: Neben Matthias Steinborn trugen sich gleich fünf weitere Spieler in die Torschützenliste ein – eine Breite, die nicht nur die Qualität des Kaders, sondern auch den Teamgeist unterstreicht. „Schön, dass es viele Torschützen gab heute nochmals im Abschluss“, freute sich Patrick Hinze. Dass alle gesund blieben, rundete den perfekten Nachmittag ab: „Keine Verletzten. Schönes Wetter und alle sind fröhlich.“

Ein Rückblick auf eine Saison mit Ausrufezeichen

Mit dem Auswärtssieg in Zorbau schließt der RSV Eintracht 1949 die Oberliga-Saison mit 17 Siegen, 3 Unentschieden und 10 Niederlagen auf Platz 4 ab – mit 67:37 Toren. Nach einem durchwachsenen Frühling steigerte sich die Mannschaft im Mai eindrucksvoll, krönte sich im Landespokal mit dem Finalerfolg gegen den VfB 1921 Krieschow und ließ auch danach nicht locker. Zwei deutliche Siege zum Abschluss in der Liga unterstrichen den Charakter des Teams – auch, wenn sportlich nichts mehr auf dem Spiel stand.

Ein Verein, der wächst – und der sich auf den DFB-Pokal freuen darf

Der Sieg in Zorbau war für viele Akteure ein gelungener Schlusspunkt. Mit dem Einzug in den DFB-Pokal steht dem RSV Eintracht 1949 in der kommenden Saison ein absolutes Highlight bevor. Der Auftritt auf der bundesweiten Bühne ist die Belohnung für konstante Arbeit, für mutige Spiele – und für eine Mannschaft, die auf den Punkt da ist, wenn es zählt. „Mehr gibt es nicht zu sagen“, hielt sich Patrick Hinze kurz. Doch zwischen den Zeilen war alles gesagt: Stolz, Zufriedenheit, Erleichterung – und die Vorfreude auf mehr.

Ein Haken hinter die Oberliga – die Reise geht weiter

Nach dem letzten Schlusspfiff der Saison war in Zorbau kein Wehmut zu spüren. Es war das finale Kapitel eines gelungenen Fußballjahres – und der Auftakt für neue Ziele. Der RSV Eintracht 1949 hat sich sportlich etabliert, strukturell weiterentwickelt und mit dem Landespokal-Titel die Tür in ein neues Kapitel aufgestoßen.