 2026-02-06T13:16:52.650Z

Ligabericht

RSV Büblingshausen wird bei der Trainersuche schnell fündig

Teaser KOL WEST: +++ Der Fußball-Kreisoberligist muss sich nach dem für Sommer angekündigten Abgang von Marcel Cholibois einen neuen Coach suchen. Der RSV setzt auf einen Mann aus dem eigenen Lager +++

von Redaktion · Heute, 18:41 Uhr · 0 Leser
Übernimmt ab Sommer das Traineramt beim Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblingshausen: Cyrus Rahmani. (Archivfoto) © Jasmin Hahn
Übernimmt ab Sommer das Traineramt beim Fußball-Kreisoberligisten RSV Büblingshausen: Cyrus Rahmani. (Archivfoto) © Jasmin Hahn

Verlinkte Inhalte

KOL West
RSV Büblingsh.

Wetzlar. Die Verantwortlichen des RSV Büblingshausen haben sich in der Trainerfrage für die kommende Saison geeinigt: Nachfolger von Marcel Cholibois, der den Fußball-Kreisoberligisten nach sechs erfolgreichen Jahren Richtung FSG Wettenberg verlässt, wird ab Sommer Cyrus Rahmani, der aktuell noch die A-Jugend der Wetzlarer Vorstädter betreut.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.