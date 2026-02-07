Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
RSV Büblingshausen wird bei der Trainersuche schnell fündig
Teaser KOL WEST: +++ Der Fußball-Kreisoberligist muss sich nach dem für Sommer angekündigten Abgang von Marcel Cholibois einen neuen Coach suchen. Der RSV setzt auf einen Mann aus dem eigenen Lager +++
Wetzlar. Die Verantwortlichen des RSV Büblingshausen haben sich in der Trainerfrage für die kommende Saison geeinigt: Nachfolger von Marcel Cholibois, der den Fußball-Kreisoberligisten nach sechs erfolgreichen Jahren Richtung FSG Wettenberg verlässt, wird ab Sommer Cyrus Rahmani, der aktuell noch die A-Jugend der Wetzlarer Vorstädter betreut.