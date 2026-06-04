RSV Büblingshausen: Warum Aufstieg dem Fußballkreis hilft

Wetzlar . Spiel, Spannung und – zwar keine Schokolade –, aber dafür immer wieder neue Erkenntnisse: Dafür steht die Relegation im Amateurfußball. Und seit Sonntagnachmittag ist klar: Der RSV Büblingshausen ist nach dem Erfolg gegen den VfB Wetter ganz nah dran, den Sprung in die Gruppenliga zu schaffen. Dafür ist am Donnerstag (15 Uhr, Sportplatz Heuchelheim) ein Sieg gegen den MTV Gießen Pflicht – oder etwa doch nicht? Denn auch eine Niederlage könnte reichen, um aufzusteigen. Auch andere Teams aus den unteren Ligen würden davon profitieren. Warum das alles? Diese Redaktion bringt Licht ins Dunkel.