 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

RSV Büblingshausen verliert ausgerechnet gegen TSV Bicken

Teaser KOL WEST: +++ Im nächsten Topspiel zieht der Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen ausgerechnet gegen den TSV Bicken den Kürzeren. Damit bietet sich Amedspor Wetzlar eine große Chance +++

von Redaktion · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser
Trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für den TSV Bicken gegen den RSV Büblingshausen: Caner Alici (l.) (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
Trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für den TSV Bicken gegen den RSV Büblingshausen: Caner Alici (l.) (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Wetzlar-Büblingshausen. Spannung pur vor dem Topspiel am Mittwochabend in der Fußball-Kreisoberliga: Der Tabellenzweite RSV Büblingshausen ging mit einem Punkt Vorsprung auf den direkten Verfolger TSV Bicken in die Partie.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.