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Ligabericht
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RSV Büblingshausen verliert ausgerechnet gegen TSV Bicken
Teaser KOL WEST: +++ Im nächsten Topspiel zieht der Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen ausgerechnet gegen den TSV Bicken den Kürzeren. Damit bietet sich Amedspor Wetzlar eine große Chance +++
Wetzlar-Büblingshausen. Spannung pur vor dem Topspiel am Mittwochabend in der Fußball-Kreisoberliga: Der Tabellenzweite RSV Büblingshausen ging mit einem Punkt Vorsprung auf den direkten Verfolger TSV Bicken in die Partie.