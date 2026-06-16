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Ligabericht
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RSV Büblingshausen verabschiedet Spieler und Trainer
Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer des RSV Büblingshausen haben verdiente Spieler und Trainer verabschiedet, die den Verein weiterentwickelt haben. Das gilt vor allem für Trainer Marcel Cholibois +++