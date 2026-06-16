 2026-06-16T13:08:32.282Z

Ligabericht

RSV Büblingshausen verabschiedet Spieler und Trainer

Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer des RSV Büblingshausen haben verdiente Spieler und Trainer verabschiedet, die den Verein weiterentwickelt haben. Das gilt vor allem für Trainer Marcel Cholibois +++

von Redaktion · Heute, 16:22 Uhr · 0 Leser
Verabschiedungen beim RSV Büblingshausen: (v.l.) Ralf Eckhardt (Vorsitzender), Jannick Benner, Torben Lembke, Marcel Cholibois, Ricardo Russo, Marcel Mautz und Markus Klaus (Ehrenausschuss). © RSV Büblingshausen
Verabschiedungen beim RSV Büblingshausen: (v.l.) Ralf Eckhardt (Vorsitzender), Jannick Benner, Torben Lembke, Marcel Cholibois, Ricardo Russo, Marcel Mautz und Markus Klaus (Ehrenausschuss). © RSV Büblingshausen

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RSV Büblingshausen
Marcel Cholibois
Marcel Cholibois

Wetzlar . Der RSV Büblingshausen, der jüngst in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegen ist, hat mehrere Spieler sowie Cheftrainer Marcel Cholibois verabschiedet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.