Ligabericht
Nur noch bis kommenden Sommer Trainer bei Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen: Marcel Cholibois. (Archivfoto) © Isabel Althof
Nur noch bis kommenden Sommer Trainer bei Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen: Marcel Cholibois. (Archivfoto) © Isabel Althof

RSV Büblingshausen und Trainer Marcel Cholibois trennen sich

Teaser KOL WEST: +++ Im Sommer ist Schluss für Marcel Cholibois beim Fußball-Kreisoberligisten. Wohin es den 46-jährigen Trainer zieht und wann der Verein einen Nachfolger präsentieren will +++

Wetzlar-Büblingshausen. Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen und Trainer Marcel Cholibois gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Darauf haben sich Verein und Coach einvernehmlich verständigt, wie der RSV mitteilt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

