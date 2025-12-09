RSV Büblingshausen und Trainer Marcel Cholibois trennen sich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar-Büblingshausen. Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen und Trainer Marcel Cholibois gehen am Ende der laufenden Saison getrennte Wege. Darauf haben sich Verein und Coach einvernehmlich verständigt, wie der RSV mitteilt.