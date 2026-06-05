 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

RSV Büblingshausen steigt in die Gruppenliga auf

Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Die Fußballer haben es tatsächlich geschafft. Trotz eines Rückstands bleibt der RSV Büblingshausen eiskalt und dreht die Partie gegen den MTV Gießen. Unser Spielbericht +++

von Redaktion · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser
Lassen sich von ihren Fans feiern: die Spieler des zukünftigen Fußball-Gruppenligisten RSV Büblingshausen. © PeB
Lassen sich von ihren Fans feiern: die Spieler des zukünftigen Fußball-Gruppenligisten RSV Büblingshausen. © PeB

Verlinkte Inhalte

KOL Süd
GL Gießen/Marburg
KOL West
MTV 1846 Gießen
RSV Büblingsh.

Heuchelheim . Der (vermutlich) letzte Aufsteiger in die Fußball-Gruppenliga heißt RSV Büblingshausen: Der RSV bezwang am Donnerstagnachmittag den MTV Gießen im Relegationsfinale mit 4:1 (1:1) und bescherte seinem Trainer Marcel Cholibois damit einen Traumabschied.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.