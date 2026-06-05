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Relegation
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RSV Büblingshausen steigt in die Gruppenliga auf
Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Die Fußballer haben es tatsächlich geschafft. Trotz eines Rückstands bleibt der RSV Büblingshausen eiskalt und dreht die Partie gegen den MTV Gießen. Unser Spielbericht +++
Heuchelheim . Der (vermutlich) letzte Aufsteiger in die Fußball-Gruppenliga heißt RSV Büblingshausen: Der RSV bezwang am Donnerstagnachmittag den MTV Gießen im Relegationsfinale mit 4:1 (1:1) und bescherte seinem Trainer Marcel Cholibois damit einen Traumabschied.