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Ligabericht
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RSV Büblingshausen steht in der KOL-Relegation nach oben
Teaser KOL WEST: +++ Dem RSV Büblingshausen reicht der Sieg gegen Seelbach/Scheld für die Extrarunde um den Aufstieg. Weil Amedspor Wetzlar gegen Beilstein die letzte Chance auf Rang drei verspielt +++
Dillenburg/Wetzlar. Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga. Die Wetzlarer Vorstädter gewannen daheim gegen Seelbach/Scheld mit 4:1 und profitierten vom gleichzeitigen Punkteverlust des FC Amedspor Wetzlar (2:2) gegen Beilstein.