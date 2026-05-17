 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

RSV Büblingshausen steht in der KOL-Relegation nach oben

Teaser KOL WEST: +++ Dem RSV Büblingshausen reicht der Sieg gegen Seelbach/Scheld für die Extrarunde um den Aufstieg. Weil Amedspor Wetzlar gegen Beilstein die letzte Chance auf Rang drei verspielt +++

von Redaktion · Heute, 20:16 Uhr · 0 Leser
Philipp Walliser (r.) und der RSV Büblingshausen gewinnen mit 4:1 gegen Seelbach/Scheld und damit das Rennen um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisoberliga West. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch
Philipp Walliser (r.) und der RSV Büblingshausen gewinnen mit 4:1 gegen Seelbach/Scheld und damit das Rennen um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisoberliga West. (Archivbild) © Lorenz Pietzsch

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Dillenburg/Wetzlar. Fußball-Kreisoberligist RSV Büblingshausen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Gruppenliga. Die Wetzlarer Vorstädter gewannen daheim gegen Seelbach/Scheld mit 4:1 und profitierten vom gleichzeitigen Punkteverlust des FC Amedspor Wetzlar (2:2) gegen Beilstein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.