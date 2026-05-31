RSV Büblingshausen sorgt für den Abstieg des VfB Wetter

Haben allen Grund zum Jubeln: die Spieler des RSV Büblingshausen. © Isabel Althof

Wetzlar. Rund 450 Zuschauer haben das umkämpfte Halbfinal-Rückspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga gesehen, in dem der RSV Büblingshausen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machte. Für den VfB Wetter bedeutete die Niederlage zugleich den Abstieg. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel setzte sich der Kreisoberligist auch im Rückspiel mit 2:1 gegen ein Urgestein dieser Spielklasse durch (sehen Sie das Spiel bei uns im Stream).