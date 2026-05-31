 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

RSV Büblingshausen sorgt für den Abstieg des VfB Wetter

Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Der RSV Büblingshausen triumphiert im Halbfinal-Rückspiel der Relegation und sichert sich nach einem umkämpften 2:1 gegen den VfB Wetter den Einzug ins Relegationsfinale +++

von Redaktion · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
Haben allen Grund zum Jubeln: die Spieler des RSV Büblingshausen. © Isabel Althof
Haben allen Grund zum Jubeln: die Spieler des RSV Büblingshausen. © Isabel Althof

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Rele. GL GI/MR Gr. B
VfB Wetter
RSV Büblingsh.

Wetzlar. Rund 450 Zuschauer haben das umkämpfte Halbfinal-Rückspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga gesehen, in dem der RSV Büblingshausen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machte. Für den VfB Wetter bedeutete die Niederlage zugleich den Abstieg. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel setzte sich der Kreisoberligist auch im Rückspiel mit 2:1 gegen ein Urgestein dieser Spielklasse durch (sehen Sie das Spiel bei uns im Stream).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.