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Relegation
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RSV Büblingshausen sorgt für den Abstieg des VfB Wetter
Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Der RSV Büblingshausen triumphiert im Halbfinal-Rückspiel der Relegation und sichert sich nach einem umkämpften 2:1 gegen den VfB Wetter den Einzug ins Relegationsfinale +++
Wetzlar. Rund 450 Zuschauer haben das umkämpfte Halbfinal-Rückspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga gesehen, in dem der RSV Büblingshausen den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg machte. Für den VfB Wetter bedeutete die Niederlage zugleich den Abstieg. Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel setzte sich der Kreisoberligist auch im Rückspiel mit 2:1 gegen ein Urgestein dieser Spielklasse durch (sehen Sie das Spiel bei uns im Stream).