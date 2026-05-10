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Ligabericht
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RSV Büblingshausen schüttelt Amedspor Wetzlar ab
Teaser KOL WEST: +++ Vorentscheidung im Aufstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga: Ein Topteam lässt überraschend Federn, ein anderes schafft auswärts gerade noch die Wende. Unsere Spielberichte +++
Wetzlar/Dillenburg. In der Fußball-Kreisoberliga West hat die SG Seelbach/Scheld den Aufstiegshoffnungen von Amedspor Wetzlar einen herben Dämpfer verpasst – und sich selbst ihrer letzten kleinen Sorgen entledigt. Nutznießer ist der RSV Büblinghausen, der die Partie beim SSV Sechshelden danke eines Jokertors zehn Minuten vor Schluss noch drehte und nun mit vier Punkten Vorsprung auf Amedsdpor beste Karten im Kampf um die Aufstiegsrelegation hat. Am anderen Ende der Tabelle ging der FC Burgsolms II beim SSC Burg II (0:1) leer aus und ist damit wieder ein heißer Anwärter auf die mögliche Abstiegsrelegation.