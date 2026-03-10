RSV Büblingshausen reichen drei Treffer nicht zum Sieg

Wetzlar. Die Fußball-B-Junioren des RSV Büblingshausen müssen weiterhin um den Klassenerhalt in der Gruppenliga bangen. Selbst drei erzielte Treffer reichten bei der knappen 3:4 (1:3) Heimniederlage gegen den Tabellendritten FC Gießen II nicht, um etwas Zählbares mitzunehmen.
Auch der SC Waldgirmes hatte beim Auswärtsspiel in Ederbergland nichts zu lachen und unterlag deutlich mit 1:6 (0:4). In der A-Junioren-Gruppenliga gewann die JSG Schöffengrund/Cleeberg mit 5:1 (1:1) bei der JFV Alsfeld, und der SC Waldgirmes II unterlag dem SSV Sechshelden mit 2:3 (0:0). In der Verbandsliga feierte der FC Burgsolms einen deutlichen 5:2 (3:1)-Auswärtssieg beim bisherigen Tabellenvierten TSV Eintracht Stadtallendorf.
