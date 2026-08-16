RSV Büblingshausen meldet sich mit 3:1-Erfolg zurück

Kaum zurück, führt er den Fußball-Gruppenligisten RSV Büblingshausen zum Erfolg gegen Türk Ataspor Wetzlar: Angreifer Philipp Walliser (l.). (Archivbild) © Isabel Althof

Wetzlar. Am dritten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat sich der RSV Büblingshausen mit seinem ersten Saisonsieg zurückgemeldet. Zum Auftakt der noch jungen Spielzeit hatte die Mannschaft von Trainer Cyrus Rahmani noch zwei deutliche Pleiten kassiert. Gegen den FC Cleeberg zum Start hieß es 0:6, gegen die TSG Leihgestern verlor der RSV gar mit 0:9. Die Wut des Aufsteigers bekam nun Türk Ataspor Wetzlar zu spüren. Die bis dahin noch punktverlustfreien Hausherren unterlagen der Rahmani-Elf mit 1:3 (0:1).