 2026-05-29T11:52:36.002Z

Relegation

RSV Büblingshausen legt in der Gruppenliga-Relegation vor

Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga verschafft sich der RSV Büblingshausen eine gute Ausgangslage. Für den VfB Wetter läuft hingegen vieles schief +++

von Redaktion · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser
Trifft in der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zum 1:0 gegen den VfB Wetter: Patrick Meisterjahn (l.) vom RSV Büblingshausen. (Archivbild) © Rolf Weichbold
Trifft in der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zum 1:0 gegen den VfB Wetter: Patrick Meisterjahn (l.) vom RSV Büblingshausen. (Archivbild) © Rolf Weichbold

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Rele. GL GI/MR Gr. B
VfB Wetter
RSV Büblingsh.

Wetter. Der RSV Büblingshausen hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg eine gute Ausgangsposition verschafft. Beim Noch-Gruppenligisten VfB Wetter setzte sich der Drittplatzierte der Kreisoberliga West am Donnerstagabend mit 2:1 (1:0) durch und geht damit mit Vorteilen ins Rückspiel am Sonntag auf eigenem Platz.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.