RSV Büblingshausen legt in der Gruppenliga-Relegation vor

Trifft in der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zum 1:0 gegen den VfB Wetter: Patrick Meisterjahn (l.) vom RSV Büblingshausen. (Archivbild) © Rolf Weichbold

Wetter. Der RSV Büblingshausen hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg eine gute Ausgangsposition verschafft. Beim Noch-Gruppenligisten VfB Wetter setzte sich der Drittplatzierte der Kreisoberliga West am Donnerstagabend mit 2:1 (1:0) durch und geht damit mit Vorteilen ins Rückspiel am Sonntag auf eigenem Platz.