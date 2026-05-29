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Relegation
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RSV Büblingshausen legt in der Gruppenliga-Relegation vor
Teaser RELEGATION GL GI/MR: +++ Im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga verschafft sich der RSV Büblingshausen eine gute Ausgangslage. Für den VfB Wetter läuft hingegen vieles schief +++
Wetter. Der RSV Büblingshausen hat sich im Halbfinal-Hinspiel der Relegation zur Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg eine gute Ausgangsposition verschafft. Beim Noch-Gruppenligisten VfB Wetter setzte sich der Drittplatzierte der Kreisoberliga West am Donnerstagabend mit 2:1 (1:0) durch und geht damit mit Vorteilen ins Rückspiel am Sonntag auf eigenem Platz.