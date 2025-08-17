 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
„Augen zu und durch“: Arthur Galiev (2.vl.) setzt sich in dieser Szene gegen Lukas Walther durch, geht mit seinem SC Münchholzhausen/Dutenhofen aber mit 0:5 beim RSV Büblingshausen unter. © Isabel Althof
„Augen zu und durch“: Arthur Galiev (2.vl.) setzt sich in dieser Szene gegen Lukas Walther durch, geht mit seinem SC Münchholzhausen/Dutenhofen aber mit 0:5 beim RSV Büblingshausen unter. © Isabel Althof

RSV Büblingshausen lässt in Überzahl nichts anbrennen

Teaser KOL WEST: +++ Eine Rote Karte als Knackpunkt: Im Wetzlarer Stadt-Derby der Fußball-Kreisoberliga West zieht der RSV Büblingshausen mit einem Mann mehr davon. Der FSV Braunfels geht unter +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Wetzlar. Der RSV Büblingshausen hat in der Fußball-Kreisoberliga West den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen setzte sich der Tabellenfünfte mit 5:0 (1:0) durch, profitierte dabei aber von einem frühen Platzverweis der Gäste. Auch dem SSV Sechshelden gelang beim 5:1 über den FSV Braunfels ein Kantersieg. Kein Glück hatte indes der SSV Medenbach, der nach einem 0:3 gegen den TSV Bicken weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 017.8.2025, 19:58 Uhr
RedaktionAutor