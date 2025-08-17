RSV Büblingshausen lässt in Überzahl nichts anbrennen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Der RSV Büblingshausen hat in der Fußball-Kreisoberliga West den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen setzte sich der Tabellenfünfte mit 5:0 (1:0) durch, profitierte dabei aber von einem frühen Platzverweis der Gäste. Auch dem SSV Sechshelden gelang beim 5:1 über den FSV Braunfels ein Kantersieg. Kein Glück hatte indes der SSV Medenbach, der nach einem 0:3 gegen den TSV Bicken weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.