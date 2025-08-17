RSV Büblingshausen lässt in Überzahl nichts anbrennen

Wetzlar. Der RSV Büblingshausen hat in der Fußball-Kreisoberliga West den zweiten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen setzte sich der Tabellenfünfte mit 5:0 (1:0) durch, profitierte dabei aber von einem frühen Platzverweis der Gäste. Auch dem SSV Sechshelden gelang beim 5:1 über den FSV Braunfels ein Kantersieg. Kein Glück hatte indes der SSV Medenbach, der nach einem 0:3 gegen den TSV Bicken weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.