RSV Büblingshausen kassiert eine empfindliche Packung

Wetzlar . Samson Olympio von der SG Kinzenbach hat am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga für einen gebrauchten Tag des SC Waldgirmes U23 gesorgt. Der Offensivkraft der SG Kinzenbach gelangen im Nachbarschaftsduell beide Tore zum 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg.
Unterdessen gab es für den RSV Büblingshausen die nächste Packung. Nach dem 0:6 gegen den FC Cleeberg am 1. Spieltag hieß es im Duell der Aufsteiger bei der TSG Leihgestern nun 0:9.
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