 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

RSV Büblingshausen kassiert eine empfindliche Packung

Teaser GL GI/MR: +++ Schon nach dem 2. Spieltag ist klar: Für die Gruppenliga-Fußballer des RSV Büblingshausen gibt es eine schwere Saison. Ebenfalls kein gutes Wochenende erlebt der SC Waldgirmes U23 +++

von Redaktion · Gestern, 19:48 Uhr · 0 Leser
Eine Szene aus der Fußball-Gruppenliga: Zwar ist Paul Zint (l.) vom RSV Büblingshausen vor Natnael Tega von der TSG Leihgestern am Ball, aber im gesamten Spiel haben die Wetzlarer nichts zu bestellen und verlieren mit 0:9. © Steffen Bär
Eine Szene aus der Fußball-Gruppenliga: Zwar ist Paul Zint (l.) vom RSV Büblingshausen vor Natnael Tega von der TSG Leihgestern am Ball, aber im gesamten Spiel haben die Wetzlarer nichts zu bestellen und verlieren mit 0:9. © Steffen Bär

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
TSG Leihgestern
SC Waldgirmes II
SG Kinzenbach
RSV Büblingshausen

Wetzlar . Samson Olympio von der SG Kinzenbach hat am zweiten Spieltag der neuen Saison in der Fußball-Gruppenliga für einen gebrauchten Tag des SC Waldgirmes U23 gesorgt. Der Offensivkraft der SG Kinzenbach gelangen im Nachbarschaftsduell beide Tore zum 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg.

Unterdessen gab es für den RSV Büblingshausen die nächste Packung. Nach dem 0:6 gegen den FC Cleeberg am 1. Spieltag hieß es im Duell der Aufsteiger bei der TSG Leihgestern nun 0:9.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.