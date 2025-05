RSV Büblingshausen kann Patzer von Sechshelden nicht nutzen

Chance verpasst: In der Fußball-Kreisoberliga West kommt der RSV Büblingshausen nicht über ein 0:0 hinaus und liegt zwei Zähler hinter dem SSV Sechshelden, der in Bicken verliert. SG Dietzhölztal – Tuspo Nassau Beilstein 1:1 (0:1): Beide Seiten gingen schwer ersatzgeschwächt in die Partie. Zunächst machte sich das bei den Gästen aus Beilstein jedoch nicht bemerkbar. In der 15. Minute krönte Hifzi Ulusoy einen sehenswerten Angriff mit der Gästeführung.