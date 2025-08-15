RSV Büblingshausen ist „klarer Favorit“ im Wetzlarer Derby

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Auf den ersten Blick gehen der RSV Büblingshausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen Hand in Hand ins Wetzlarer Stadt-Derby, das an diesem Sonntag (15 Uhr) auf der Bezirkssportanlage steigt. Auf den zweiten Blick steht das Duell der langjährigen Kontrahenten jedoch unter verschiedenen Vorzeichen.