Ligavorschau
Geht es nach Philipp Walliser (l.) und Marc Oschwald, soll sich an diesem Bild auch am kommenden Sonntag nichts ändern. Dann empfangen die Angreifer des RSV Büblingshausen im Wetzlarer Stadt-Derby den SC Münchholzhausen/Dutenhofen. (Archivbild) © Isabel Althof
RSV Büblingshausen ist „klarer Favorit“ im Wetzlarer Derby

Teaser KOL WEST: +++ Jan Hartmann, Trainer des SC Münchholzhausen/Dutenhofen, schiebt den Gastgebern vor dem Derby in der Fußball-Kreisoberliga die Favoritenrolle zu. So ist die Ausgangslage +++

Wetzlar. Auf den ersten Blick gehen der RSV Büblingshausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen Hand in Hand ins Wetzlarer Stadt-Derby, das an diesem Sonntag (15 Uhr) auf der Bezirkssportanlage steigt. Auf den zweiten Blick steht das Duell der langjährigen Kontrahenten jedoch unter verschiedenen Vorzeichen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

