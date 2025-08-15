RSV Büblingshausen ist „klarer Favorit“ im Wetzlarer Derby

Wetzlar. Auf den ersten Blick gehen der RSV Büblingshausen und der SC Münchholzhausen/Dutenhofen Hand in Hand ins Wetzlarer Stadt-Derby, das an diesem Sonntag (15 Uhr) auf der Bezirkssportanlage steigt. Auf den zweiten Blick steht das Duell der langjährigen Kontrahenten jedoch unter verschiedenen Vorzeichen.