Ligabericht
Freut sich über einen Lucky Punch: Sascha Meier vom Fußball-A-Ligisten RSV Büblingshausen II. (Archivbild) © Christian Pomoja
RSV Büblingshausen II triumphiert im Spitzenspiel

Teaser KLA WETZLAR: +++ Der Fußball-A-Ligist ringt in einem engen Match den FC Werdorf nieder. Unterdessen geht der Aufwärtstrend von Eintracht Wetzlar weiter +++

Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga sind zahlreiche Begegnungen aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze ausgefallen. Doch zwei Partien fanden statt: Im Kellerduell bezwang Eintracht Wetzlar die TSG Dorlar deutlich. Im Spitzenspiel musste sich Tabellenführer Werdorf mit 1:2 (1:2) gegen den RSV Büblingshausen II geschlagen geben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

