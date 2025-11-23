RSV Büblingshausen II triumphiert im Spitzenspiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Wetzlarer Fußball-A-Liga sind zahlreiche Begegnungen aufgrund der Unbespielbarkeit der Plätze ausgefallen. Doch zwei Partien fanden statt: Im Kellerduell bezwang Eintracht Wetzlar die TSG Dorlar deutlich. Im Spitzenspiel musste sich Tabellenführer Werdorf mit 1:2 (1:2) gegen den RSV Büblingshausen II geschlagen geben.