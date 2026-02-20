RSV Braunschweig unterliegt Bezirksligist SF Rautheim

Der RSV Braunschweig musste sich im Testspiel beim Bezirksligisten FC Rautheim mit 1:4 geschlagen geben. Über weite Strecken war der Auftritt ordentlich, doch zu viele individuelle Fehler in der Defensive und im Passspiel beeinflussten das Ergebnis maßgeblich.
Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Rautheim startete die Partie lebhaft. Bereits in der 4. Minute sorgte ein zu kurzer Rückpass für die erste brenzlige Situation, doch der Rautheimer Stürmer legte sich den Ball zu weit vor. Im direkten Gegenzug wurde Danny Fischer nach einem Abschluss zur Ecke geblockt (5.). Nach ersten Annäherungen auf beiden Seiten bot sich Raffael Bausch in der 13. Minute die große Chance zur Führung, doch sein wuchtiger Abschluss nach einer Ecke wurde stark pariert.
Mit zunehmender Spieldauer fand Rautheim besser in die Partie. Jannick Koch konnte zunächst noch stark parieren (22.), war jedoch kurz darauf machtlos, als ein langer Einwurf im Strafraum per Kopf verlängert wurde – 0:1 (23.). In der Folge machte sich der RSV das Leben selbst schwer. Ein weiterer zu kurzer Rückpass brachte den Gegner erneut in eine gute Position, doch Keeper Koch entschied das Eins-gegen-eins für sich (34.). Bis zur Pause kam vom RSV offensiv nur wenig Entlastung, während sich Koch mehrfach auszeichnen konnte (39., 40.).
Zur zweiten Halbzeit wurde auf sechs Positionen gewechselt, doch direkt nach Wiederanpfiff folgten weitere individuelle Fehler. Ein langer Ball fand zu viel Raum, der Stürmer nahm stark mit und erhöhte auf 0:2 (49.). Wenig später führte ein unnötiges Dribbling am eigenen Strafraum zu einem Ballverlust und dem 0:3 (56.). Nach einem weiteren Ballverlust verhinderte Koch mit einer starken Parade einen noch höheren Rückstand (61.). Auf der Gegenseite klärte Rautheim eine RSV-Chance auf der Linie (63.), ehe nach einem Konter das 0:4 fiel (65.).
In der Schlussphase zeigte sich der RSV wieder aktiver und belohnte sich mit dem Treffer zum 1:4 (73.). Danach verflachte die Partie. Eine Flanke von Paul Bratmann wurde nur knapp verpasst (86.), weitere klare Möglichkeiten ergaben sich nicht mehr.
Am Ende stand eine deutliche Niederlage, bei der vor allem die individuellen Fehler den Unterschied ausmachten, trotz phasenweise ordentlicher Leistung.