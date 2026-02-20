RSV Braunschweig unterliegt Bezirksligist SF Rautheim

– Foto: Jens Grothe

Der RSV Braunschweig musste sich im Testspiel beim Bezirksligisten FC Rautheim mit 1:4 geschlagen geben. Über weite Strecken war der Auftritt ordentlich, doch zu viele individuelle Fehler in der Defensive und im Passspiel beeinflussten das Ergebnis maßgeblich.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Rautheim startete die Partie lebhaft. Bereits in der 4. Minute sorgte ein zu kurzer Rückpass für die erste brenzlige Situation, doch der Rautheimer Stürmer legte sich den Ball zu weit vor. Im direkten Gegenzug wurde Danny Fischer nach einem Abschluss zur Ecke geblockt (5.). Nach ersten Annäherungen auf beiden Seiten bot sich Raffael Bausch in der 13. Minute die große Chance zur Führung, doch sein wuchtiger Abschluss nach einer Ecke wurde stark pariert.

Mit zunehmender Spieldauer fand Rautheim besser in die Partie. Jannick Koch konnte zunächst noch stark parieren (22.), war jedoch kurz darauf machtlos, als ein langer Einwurf im Strafraum per Kopf verlängert wurde – 0:1 (23.). In der Folge machte sich der RSV das Leben selbst schwer. Ein weiterer zu kurzer Rückpass brachte den Gegner erneut in eine gute Position, doch Keeper Koch entschied das Eins-gegen-eins für sich (34.). Bis zur Pause kam vom RSV offensiv nur wenig Entlastung, während sich Koch mehrfach auszeichnen konnte (39., 40.).