RSV Braunschweig spielt "10/10-Saison" und feiert Double

Der RSV feiert eine überragende Spielzeit. – Foto: RSV Braunschweig

Eine Saison wie aus dem Bilderbuch liegt hinter dem RSV Braunschweig. Unter der Leitung von Trainer Zdenko Pavlic krönte sich das Team nicht nur zum Meister der 1. Kreisklasse, sondern schrieb auch Vereinsgeschichte mit dem erstmaligen Gewinn des Braunschweiger Kreispokals – ein Doppelerfolg, der dem fast 100-jährigen Verein neuen Glanz verleiht.

„Wir sind sehr zufrieden – 10 von 10!“, bringt es Teammanager Dennis Eberlein auf den Punkt. In vier aufeinanderfolgenden Runden bezwang der RSV Kreisligisten und sicherte sich damit erstmals den begehrten Kreispokal. Gleichzeitig gelang die Rückkehr in die Kreisliga – und das nach fast zwei Jahrzehnten Abstinenz. Zuletzt spielte der RSV in der Saison 2006/2007 in dieser Spielklasse. Besonders hervorzuheben ist die mannschaftliche Geschlossenheit, die den RSV durch die Spielzeit trug. „Wir sind als Team noch enger zusammengerückt“, berichtet Eberlein. Beeindruckend: Insgesamt wurden 36 verschiedene Spieler eingesetzt – und jeder einzelne trug laut Teammanager mit mindestens einem entscheidenden Spiel zum Gesamterfolg bei.

Die Vorbereitung für die neue Spielzeit beginnt am 27. Juli 2025. Schon eine Woche später wartet mit dem Bezirkspokal das erste Pflichtspiel – ein Highlight für den Pokalsieger, der dort auf eine höherklassige Mannschaft treffen wird. Mittlerweile ist auch klar auf wen das Team trifft. Am 3. August geht es vor heimischer Kulisse gegen den Landesliga-Absteiger SV Union Salzgitter. Die Vorfreude auf die neuen Herausforderungen ist groß. „Wir freuen uns darauf, in der Kreisliga gegen viele spielstarke Gegner anzutreten“, so Eberlein. In der Liga gelten Teams wie Freie Turner II, Rot-Weiß Braunschweig und Mascherode als Topfavoriten. Der RSV will sich jedoch keineswegs verstecken: „Wir wollen Woche für Woche das Optimum herausholen und dann schauen, wie weit es nach oben geht.“