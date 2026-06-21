RSC verstärkt sich mit Oststeinbeker Stammkraft Der Rahlstedter SC treibt die Kaderplanung weiter voran. Mit Kevin Lauppe kommt ein erfahrener Defensivspieler, der zuletzt beim Oststeinbeker SV gesetzt war. von red · Heute, 20:37 Uhr · 0 Leser

Das ist Kevin Lauppe. – Foto: Martin Reß

Der Rahlstedter SC hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Kevin Lauppe wechselt vom Oststeinbeker SV zum RSC und soll der Mannschaft vor allem in der Defensive mehr Stabilität, Erfahrung und Präsenz geben. Der Abwehrspieler gehörte in Oststeinbek zuletzt zu den Stammkräften und bringt viel Hamburger Amateurfußball-Erfahrung mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Lauppe ist vielseitig defensiv einsetzbar und kennt unterschiedliche Rollen im Abwehrbereich. In seiner Laufbahn war er unter anderem für Oststeinbek, VfL Lohbrügge, HT 16 und Barsbütteler SV aktiv. Gerade diese Erfahrung macht ihn für Rahlstedt interessant, weil der RSC in der neuen Saison nicht nur junge Entwicklungsspieler, sondern auch verlässliche Kräfte mit Führungsqualität braucht.

Mentalität und Zweikampfstärke Der Verein hebt bei Lauppe besonders die Eigenschaften hervor, die häufig nicht sofort in Statistiken sichtbar werden. Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine kompromisslose Mentalität sollen ihn auszeichnen. Auf dem Platz gehe Lauppe voran, scheue keinen Zweikampf und stelle sich in den Dienst der Mannschaft. Für Rahlstedt ist genau dieses Profil wertvoll. In einer Mannschaft, die weiter an ihrer Struktur arbeitet und in der Kaderplanung auf eine Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren setzt, kann Lauppe eine wichtige Rolle einnehmen. Er bringt Stabilität auf den Platz und soll zugleich neben dem Feld Orientierung geben.