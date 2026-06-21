RSC verstärkt sich mit Oststeinbeker Stammkraft

Der Rahlstedter SC hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Kevin Lauppe wechselt vom Oststeinbeker SV zum RSC und soll der Mannschaft vor allem in der Defensive mehr Stabilität, Erfahrung und Präsenz geben. Der Abwehrspieler gehörte in Oststeinbek zuletzt zu den Stammkräften und bringt viel Hamburger Amateurfußball-Erfahrung mit.
Lauppe ist vielseitig defensiv einsetzbar und kennt unterschiedliche Rollen im Abwehrbereich. In seiner Laufbahn war er unter anderem für Oststeinbek, VfL Lohbrügge, HT 16 und Barsbütteler SV aktiv. Gerade diese Erfahrung macht ihn für Rahlstedt interessant, weil der RSC in der neuen Saison nicht nur junge Entwicklungsspieler, sondern auch verlässliche Kräfte mit Führungsqualität braucht.
Der Verein hebt bei Lauppe besonders die Eigenschaften hervor, die häufig nicht sofort in Statistiken sichtbar werden. Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine kompromisslose Mentalität sollen ihn auszeichnen. Auf dem Platz gehe Lauppe voran, scheue keinen Zweikampf und stelle sich in den Dienst der Mannschaft.
Für Rahlstedt ist genau dieses Profil wertvoll. In einer Mannschaft, die weiter an ihrer Struktur arbeitet und in der Kaderplanung auf eine Mischung aus jungen Spielern und erfahrenen Akteuren setzt, kann Lauppe eine wichtige Rolle einnehmen. Er bringt Stabilität auf den Platz und soll zugleich neben dem Feld Orientierung geben.
Lauppe ist nicht die erste Personalie, mit der Rahlstedt in diesem Sommer seinen Kader ergänzt. Zuletzt hatte der Verein bereits mehrere Zugänge vorgestellt, darunter offensive Verstärkungen und mit Joris Bast Mohr auch einen jungen Torwart-Rückkehrer. Mit Lauppe kommt nun ein Defensivspieler dazu, der nicht über Perspektive allein kommt, sondern sofort Erfahrung und Körperlichkeit einbringen kann.
Der RSC spricht von einer wertvollen Verstärkung, weil Lauppe Qualität, Charakter und Mentalität miteinander verbindet. Gerade nach einer intensiven Saison kann ein solcher Spieler helfen, die Mannschaft stabiler und robuster aufzustellen.
Für Lauppe beginnt damit ein neues Kapitel im blau-weiß-roten Trikot. Für den Rahlstedter SC ist es der nächste Baustein in einer Kaderplanung, die immer mehr Konturen bekommt.
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