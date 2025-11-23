RP-VF: In der Pause ist Schluss, weil Gegnerinnen zu kalt ist

Nauheim. Zur Halbzeit lagen sie schon mit 3:0 klar vorn. Dann wollten die Gäste nicht mehr weiterspielen, und den Fußballerinnen der FSG Kickers Mörfelden/Nauheim war der Einzug ins Halbfinale des Regionalpokals sicher.

„Wir freuen uns natürlich sehr, eine Runde weiter zu sein, fanden es aber sehr schade und enttäuschend, dass der TSV Höchst das Spiel nach 45 Minuten abgebrochen hat. Denn es waren ja einige Zuschauer da. Wir hatten Speisen und Getränke vorbereitet“, bedauerte Mannschaftsführerin Melanie Coutu das vorzeitige Ende. „Der Schiedsrichter kam in der Halbzeit zu uns und teilte mit, dass der Gegner wegen der Kälte nicht mehr weitermachen will.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten die FSG-Frauen auf dem Kunstrasenplatz in Nauheim gegen den Tabellenfünften aus der Gruppenliga Süd-Ost trotz mehrerer Ausfälle bereits klar mit drei Toren geführt. „Wir waren die bessere Mannschaft. Am Anfang haben wir uns zwar noch schwer getan und einige Chancen vergeben. Aber mit dem 1:0 von Jana Ewert nach 20 Minuten lief es richtig gut“, freute sich Coutu über zwei weitere Treffer durch Caro Kieper (25.) und Jana Hahn (31.).

Doch dann wollte Höchst nicht mehr. Der Schiedsrichter brach ab. Und der Sieg ging an die Gastgeberinnen, die nun voller Freude in der Runde der letzten Vier stehen. Dabei geht es schon am kommenden Samstag im Halbfinale weiter. Dann kämpfen die FSG-Frauen mit ihren Trainern Manuel und Mathias Aurelio um 17 Uhr bei Hassia Dieburg um den Einzug ins Endspiel – es wäre der krönende Abschluss einer bislang sehr guten Saison, in der die Spielgemeinschaft mit sieben Liga-Siegen als Zweiter in der Gruppenliga Süd-West auf dem Aufstiegsrelegationsplatz steht.

SC Opel muss wegen Terminproblemen absagen

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim mussten dagegen ihre Teilnahme am Viertelfinale des Regionalpokals absagen. Am Samstag traten sie nicht bei ihrem Klassennachbarn SSG/DJK Darmstadt an. Wie Trainerin Jessica Klement mitteilte, „hatten die meisten von uns schon Urlaub oder Familientage geplant. Wir haben den Spielplan zu spät bekommen und hatten vorher nicht selbst recherchiert, wann Pokal ist. Daher stand nicht einmal der halbe Kader zur Verfügung.“





