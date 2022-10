Roxheimer beenden TSV-Serie in letzter Minute A-Klasse: Spätes 1:0 gegen Hargesheim +++ Waldböckelheimer gewinnen Elf-Tore-Spektakel gegen „Kleine Eintracht“

REGION. Die SG Alsenztal marschiert weiter in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach vorneweg und erwartet nun ganz entspannt als Zuschauer den Wochenspieltag am Dienstag. Am sechsten Spieltag hatte die Mannschaft von Pascal Berg die Spitze der Liga erklommen und in den acht folgenden Duellen den Vorsprung – auch dank eines Spieles mehr als die direkte Konkurrenz – ordentlich ausgebaut. Mit dem jüngsten 6:2 gegen die SG Veldenzland unterstrichen die Kombinierten zudem ihre treffsichere Offensive. Seit dem 3:5 gegen die SG Disibodenberg am zweiten Spieltag ist die SG Alsenztal nun ungeschlagen.