Roxheim verschießt zwei Elfer, Winterbach II nur 1:1 gegen Kellerkind

Waldböckelheims Torhüter Maurice Strauß avancierte zum gefeierten Helden, da er gleich zwei Strafstöße parieren konnte und seine Mannschaft so vor einer Niederlage bewahrte. Doch der Reihe nach: Die Gäste aus Roxheim erwischten den besseren Start: Nach einem Fehler im Spielaufbau des Gastgebers schnappte sich der schnelle Leon Sulzbach den Ball, zog über die rechte Seite davon und legte im Strafraum quer. Abwehrmann Leon Bott wollte vor einem einschussbereiten Gegner noch klären, beförderte das Leder jedoch ins eigene Tor – 0:1 (7.). „Trotz des frühen Rückstands waren wir gut im Spiel“, betonte Sportdirektor und Spieler Michael Klein nach der Partie.

Und tatsächlich zeigten die Waldböckelheimer in der Folge viel Moral. Strauß leitete mit einem weiten Freistoß aus der eigenen Hälfte den Ausgleich ein, Fabian Fey verlängerte per Kopf. Ein Roxheimer Verteidiger verschätzte sich, Klein spritzte dazwischen und lupfte den Ball über Gästeschlussmann Julian Wagner hinweg zum 1:1 (28.). Nur wenige Minuten später belohnte sich die Heimelf für ihre starke Phase: Nach einer flachen Hereingabe von Noah Rheinländer über die linke Seite drückte Elias Kron den Ball über die Linie – die Partie war gedreht (36.). Kurz vor dem Ausgleich hätten die Gäste allerdings erhöhen und die Begegnung damit komplett in ihre Richtung kippen lassen können: Nach einem strittigen Foulelfmeter scheiterte Niklas Reimann an Strauß, der den Schuss reaktionsstark parierte (25.). „Maurice war der Spieler des Spiels, er hat uns mehrfach im Spiel gehalten“, lobte Klein seinen Keeper.

Die zweite Hälfte begann dann mit einem Rückschlag für die Heimelf: Nach einer Flanke von Roxheims Valentin Guckelsberger stimmte die Zuordnung in der Waldböckelheimer Defensive nicht, sodass Jan-Felix Zengerling unbedrängt zum 2:2 verwerten konnte (47.). In der Folge drängten die Roxheimer auf den Sieg, scheiterten jedoch erneut vom Punkt: Strauß ahnte auch den Elfmeter von Tim Baumgärtner und hielt die Gastgeber mit einer weiteren Glanztat im Spiel (79.). In der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck, doch Waldböckelheims Nummer eins war nicht mehr zu überwinden. „Wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht, aber Maurice ist absolut herausgestochen – ein klasse Spiel von ihm“, sagte Klein glücklich.

Der Spielfilm: 0:1 Bott (7. Eigentor), 1:1 Klein (28.), 2:1 Kron (36.), 2:2 Zengerling (47.)

Besondere Vorkommnisse: Reimann (TuS Roxheim 1906) verschießt Foulelfmeter (25.). Baumgärtner (TuS Roxheim 1906) verschießt Foulelfmeter (79.).

