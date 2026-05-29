Roxheim legt im Aufstiegsrennen gegen Bretzenheim vor Zwei Platzverweise für Bretzenheim +++ TuS siegt 3:0 im Relegations-Hinspiel von Johanna Rath · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Selbst den verschossenen Handelfmeter von Leon Reimann konnte der TuS Roxheim verschmerzen, denn das Hinspiel der A-Klassen-Relegation gewannen die Roxheimer mit 3:0. – Foto: Sebastian Bohr

Der TuS Roxheim hat im Hinspiel der Aufstiegsrelegation zur A-Klasse ein Zeichen gesetzt. Gegen den FSV Bretzenheim setzte sich die Mannschaft vor heimischer Kulisse mit 3:0 durch. Vor allem in der Schlussphase sorgte Roxheim für klare Verhältnisse, während Bretzenheim das Spiel nach zwei roten Karten nur mit neun Spielern beenden musste. Der Trainer des TuS Roxheim erwartet trotzdem ein schweres Rückspiel, während der sportliche Leiter des FSV Bretzenheim, Matthias Münch, sich optimistisch zeigt.

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"Wir haben jetzt relativ hoch verloren, aber das spiegelt nicht die Situation auf dem Platz wider", sagt der sportliche Leiter des FSV, Matthias Münch. In der ersten Halbzeit sei das Spiel sehr ausgeglichen gewesen. In der zweiten Halbzeit konnte Roxheim schließlich mit einem "Glückstreffer", so Münch, auf 1:0 durch Leon Sulzbach erhöhen. Hinzu kam, dass Bretzenheim nach einer roten Karte für Michael Bischof, wegen Handspiel, ab der 66. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. Den fälligen Handelfmeter verschoss Sulzbach allerdings.

Doch am Ende brachte Roxheim den Sieg unter Dach und Fach: Die Gastgeber erhöhten schließlich in der 82. Minute auf 2:0 durch Eric Sommer und Bretzenheim musste nach einem erneuten Handspiel auf der Torlinie auch auf Khalil Hoseini verzichten, denn auch Hoseini flog mit glatt Rot runter. Den darauf folgenden Elfmeter verwandelte Tim Baumgärtner zum 3:0. "Das war sehr unglücklich, aber wir lassen uns von dem Ergebnis nicht verunsichern", erklärt Matthias Münch. "Wir sind zu Hause seit längerer Zeit ungeschlagen und wir gehen das optimistisch an", sagt er. Im Kader muss Bretzenheim im nächsten Spiel dann auf die gesperrten Khalil Hoseini und Michael Bischof verzichten. Dafür kehrt Burak Özkayin zurück, der im Hinspiel wegen einer roten Karte gesperrt war. Außerdem sei Jonathan Weingärtner wieder dabei, der am Donnerstagabend aus beruflichen Gründen gefehlt hat.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr FSV Bretzenheim FSV Bretzenheim TuS Roxheim 1906 TuS Roxheim 15:00 live PUSH