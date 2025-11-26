Roxheim freut sich auf das Kreispokalfinale

"Da in den vergangenen Spielzeiten die Endspielorte Seibersbach und Schmittweiler in den Randgebieten des Kreises lagen, erfolgte diesmal eine Entscheidung für Roxheim." Dort wird nun der Nachfolger des VfL Rüdesheim gesucht, der 2025 den TuS Winzenheim 7:2 weggebügelt hatte. Der Endspielort passe zudem zur aktuellen Konstellation mit den vier im Kreispokal verbliebenen Mannschaften.

Bei seiner jüngsten Sitzung hatte der Kreisvorstandes das Halbfinale des laufenden Kreispokals ausgelost. Den Griff in die Lostrommel verantwortete die Beauftragte für Frauen- und Mädchenfußball im Südwestdeutschen Fußballverband, Jennifer Dinges. Und die Losfee sorgte dafür, dass der TuS Waldböckelheim den ASV Langweiler/Merzweiler erwartet, während es der SG Spabrücken im Lokalduell mit der SG Soonwald zu tun bekommt. Mit dem ASV und der SGS sind noch zwei der letzten drei Kreispokalsieger im Topf, die allerdings beide auswärts ranmüssen. Gespielt werden beide Halbfinalpartien am Ostermontag. 6. April.