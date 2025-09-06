Routiniertes 2:0 für Geisenfeld

Die Begegnung begann etwas zerfahren, mit einigen Fehlern auf beiden Seiten. In der 11. Minute gab Kilian Kellermann den ersten Torschuss für die Gastgeber ab, der Ball zischte aber über den Querbalken. Eine Minute später erhielt Ilmmünster nach einem Handspiel einen Freistoß aus 17 Metern, doch Julian Catik zirkelte ihn ebenfalls drüber. In der 14. Minute bekam auch Geisenfeld einen Freistoß aus etwas größerer Distanz. Kilian Thunig zog direkt ab, Torwart Marcel Walther ließ den Ball abklatschen und Bilal Rihani stocherte ihn zum 1:0 über die Linie. In der 20. Minute konnte Walther gegen Thunig retten und nach dem folgenden Eckball klärte Ilmmünster einen Kopfball auf der Linie. drei Minuten später schaltete Geisenfeld schnell um, Rihani hatte viel zu viel Platz, zog von links in den Strafraum und schoss sein zweites Tor zum 2:0. Nun verflachte die Partie ein wenig. Bei Ilmmünster blitzte immer mal die Gefahr durch das Sturmduo Catik und Raphael Boser auf, es fehlte aber an der letzten Präzision bei den Anspielen und die Gastgeber agierten sehr konzentriert gegen den Ball. In der 41. Minute verfehlte Simon Kirmaier mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze das Tor nur knapp, dann war Pause.

Nach Wiederanpfiff plätscherte die Partie vor sich hin. Geisenfeld agierte etwas zu sorglos, schaffte es aber, die Ilmmünsterer Angriffe zu unterbinden. Erst in den letzten 20 Minuten nahm die Partie wieder Fahrt auf. Kilian Kellermann und Timo Postruschnik scheiterten aber bei guten Chancen an Walther, so wie auf der Gegenseite Boser an FCG-Torwart Benedikt Köhler. So blieb es beim verdienten 2:0. Auch nach drei Ligaspielen steht bei Geisenfelds Abwehr weiter die Null.