Routinierter Rückkehrer: Viel Erfahrung für Germania Halberstadt

Eines wurde Manuel Rost im Saisonverlauf nicht müde zu betonen: Seine Mannschaft hat Potenzial, doch ihr fehlt es an Erfahrung - zu diesem Fazit kam der Coach des Oberligisten VfB Germania Halberstadt immer wieder. Mit dem ersten Neuzugang des Sommers holen sich die Germanen genau jene Erfahrung in den Kader.

Mit Marcel Kohn begrüßen die Halberstädter nämlich einen routinierten Rückkehrer. Der 30-Jährige wechselt vom Regionalligisten BSG Chemie Leipzig ins Friedensstadion, wo er schon in der Saison 2021/22 auflief. Insgesamt bringt der Abwehrspieler die Erfahrung aus 169 Regionalliga- und 107 Oberliga-Einsätzen mit in den jungen Kader der Oberligisten. "Wir freuen uns, dass du dich erneut für Germania entschieden hast", schreibt der Club zur Verkündung der Rückkehr. Zum Spielerprofil:

"Mit Marcel Kohn gewinnen wir einen absoluten Gewinnertypen, der nicht nur Regionalliga-Erfahrung mitbringt, sondern auch die Führungsqualitäten, die wir in unserer jungen Mannschaft brauchen", freut sich VfB-Coach Rost über die Verpflichtung. "Er kennt die Situation, mit und in einem jungen Team erfolgreich zu arbeiten – das hat er bereits bei Hansa Rostock U23 eindrucksvoll gezeigt. Umso mehr freuen wir uns, dass sich Marcel trotz anderer Optionen bewusst für uns und unser Projekt entschieden hat", so Rost. Mit der Unterschrift des Routiniers sei ein "weiterer wichtiger Kaderbaustein gesetzt" worden.