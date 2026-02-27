Routiniert und heimatverbunden

Der Verein wertet die Zusage als Signal der Stabilität in einer Phase, in der der CSC 03 sportlich weiter unter Druck steht und zugleich die Weichen für die Zukunft stellt. Simoneit steht dabei nicht nur für Zuverlässigkeit, sondern auch für Identifikation: Seit zwölf Jahren trägt er das Trikot des Vereins und verkörpert damit jene Vereinstreue, auf die die Kasseler in ihrer Personalpolitik zunehmend setzen.

Insgesamt fügt sich die Verlängerung in die jüngsten Schritte der „Rothosen“ ein, die ihren Kern für die kommende Saison festigen wollen. Mit Simoneit bleibt ein erfahrener Führungsspieler an Bord, der dem Team gerade in unruhigen Zeiten Halt geben soll.