 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Routiniert und heimatverbunden

CSC 03 Kassel bindet Simoneit

von red · Heute, 06:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Wolff

Verlinkte Inhalte

Hessenliga
CSC 03 Kassel
David Simoneit
David Simoneit

Der CSC 03 Kassel treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran: David Simoneit bleibt den „Rothosen“ auch im kommenden Jahr erhalten. Der 33-Jährige gehört seit vielen Jahren zum Gesicht der Mannschaft und ist in der Defensive ein Fixpunkt – mit seiner Präsenz und seiner klaren Rolle auf dem Platz.

Der Verein wertet die Zusage als Signal der Stabilität in einer Phase, in der der CSC 03 sportlich weiter unter Druck steht und zugleich die Weichen für die Zukunft stellt. Simoneit steht dabei nicht nur für Zuverlässigkeit, sondern auch für Identifikation: Seit zwölf Jahren trägt er das Trikot des Vereins und verkörpert damit jene Vereinstreue, auf die die Kasseler in ihrer Personalpolitik zunehmend setzen.

Insgesamt fügt sich die Verlängerung in die jüngsten Schritte der „Rothosen“ ein, die ihren Kern für die kommende Saison festigen wollen. Mit Simoneit bleibt ein erfahrener Führungsspieler an Bord, der dem Team gerade in unruhigen Zeiten Halt geben soll.