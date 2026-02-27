Routiniert und heimatverbunden

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der CSC 03 Kassel treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran: David Simoneit bleibt den „Rothosen“ auch im kommenden Jahr erhalten. Der 33-Jährige gehört seit vielen Jahren zum Gesicht der Mannschaft und ist in der Defensive ein Fixpunkt – mit seiner Präsenz und seiner klaren Rolle auf dem Platz.
Der Verein wertet die Zusage als Signal der Stabilität in einer Phase, in der der CSC 03 sportlich weiter unter Druck steht und zugleich die Weichen für die Zukunft stellt. Simoneit steht dabei nicht nur für Zuverlässigkeit, sondern auch für Identifikation: Seit zwölf Jahren trägt er das Trikot des Vereins und verkörpert damit jene Vereinstreue, auf die die Kasseler in ihrer Personalpolitik zunehmend setzen.
Insgesamt fügt sich die Verlängerung in die jüngsten Schritte der „Rothosen“ ein, die ihren Kern für die kommende Saison festigen wollen. Mit Simoneit bleibt ein erfahrener Führungsspieler an Bord, der dem Team gerade in unruhigen Zeiten Halt geben soll.