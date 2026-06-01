Routiniers verhelfen Rehburg zum Punktgewinn

– Foto: Philipp Reichelt

Die Gäste gingen nach 29 Minuten durch Usman Obisesan in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Mario Meyer für Neuenkirchen aus (56.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später traf erneut Obisesan zum 2:1 für Rehburg (59.). Als vieles auf einen Auswärtssieg hindeutete, stellte Florian Fröhlich in der 77. Minute den 2:2-Endstand her.

Der RSV Rehburg hat sich beim TV Neuenkirchen ein 2:2 erkämpft und damit einen Punkt aus einer schwierigen personellen Situation mitgenommen. Gegen den Tabellenvierten zeigte die Mannschaft eine engagierte Leistung und belohnte sich zumindest teilweise für ihren Aufwand.

Das Ergebnis erhielt aus Rehburger Sicht vor allem durch die personellen Rahmenbedingungen besonderes Gewicht. Trainer Mike Friedrich berichtete von erheblichen Ausfällen: „Wir waren in Neuenkirchen personell stark ersatzgeschwächt. Deshalb mussten sogar mein Co-Trainer mit 48 Jahren und ein Trainerkollege aus unserer zweiten Mannschaft mit 42 Jahren aushelfen.“

Dabei hob Friedrich insbesondere den Einsatz seiner beiden Routiniers hervor: „Timo Kick hat die kompletten 90 Minuten gespielt, Lars Brunschön stand rund 60 bis 70 Minuten auf dem Platz. Beide haben sich unglaublich reingeschmissen und alles gegeben. Die gesamte Mannschaft hat alles dafür getan, um etwas Zählbares aus Neuenkirchen mitzunehmen.“

Entsprechend zufrieden fiel sein Fazit aus: „Deshalb bin ich mit der Leistung und der Einstellung der Jungs unglaublich zufrieden. Das ist letztlich auch die Arbeit, die wir in den vergangenen Monaten investiert haben. Seit wir das Amt übernommen haben, haben wir 26 Punkte geholt. Das ist eine richtig starke Leistung der Mannschaft.“

Der Punktgewinn hält Rehburg bei 39 Zählern auf Rang neun der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Für Friedrich hatte die Partie jedoch vor allem eine emotionale Komponente. „Die Jungs sind mir in dieser Zeit wirklich ans Herz gewachsen. Nächste Woche steht mein letztes Spiel für den RSV Rehburg an und deshalb wollen wir noch einmal alles raushauen, was möglich ist.“

Und so überwog trotz zweier verpasster Führungen die Zufriedenheit. „Aber unabhängig davon war ich gestern einfach unglaublich stolz auf die Mannschaft. Das ist wirklich eine richtig geile Truppe.“

TV Neuenkirchen – RSV Rehburg 2:2

TV Neuenkirchen: Yanik-Luca Klenke (36. Fabian Klenke), Rajann Leymann, Cedric Fehse, Nils Willenborg, Richard Sikut (63. Luca-Alexander Feßner), Jan Hülseberg, Konstantin Meyer, Rene Kube (46. Til Mohrmann), Florian Fröhlich, Maximilian Meyer, Joris Dettmer - Trainer: Mustafa Cali

RSV Rehburg: Nils Bleeke, Christopher Lemme, Melvin Papmeier, Lorenz Wöltge, Finn Isocki, Usman Obisesan, Kaan Uysal, Lars Brunschön (59. Volodymyr Buhaiov), Aymen Moujtahid, Timo Kick, Leon Brinkmann - Trainer: Mike Friedrich

Schiedsrichter: Danny Barenscheer

Tore: 0:1 Usman Obisesan (29.), 1:1 Mario Meyer (56.), 1:2 Usman Obisesan (59.), 2:2 Florian Fröhlich (77.)