Routiniers glänzen beim zweiten 3:0 in Serie

– Foto: Philipp Eckstein

Dabei setzte FC-Trainer Roberto Benn diesmal vor allem auf Erfahrung. In der Innenverteidigung vertraute er mit Florian Scheidemann und Stephan Funke auf jede Menge Routine – und wurde dafür belohnt. „Wir wollen hinten zwei kopfballstarke Spieler, die sich wenig stressen lassen. Das hat gut funktioniert und die zweiten Bälle waren meist bei uns“, erklärte Benn nach der Partie. Tatsächlich prägte das erfahrene Duo nicht nur das sichere Defensivspiel, sondern war auch an den Treffern entscheidend beteiligt.

Bernschneider wieder in der Startelf Einen kurzen Blick wert war auch Nino-Noel Bernschneider. Der 19-jährige Youngster stand nach seinem Treffer in Ifta zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Anders als beim Auswärtssieg in der Vorwoche blieb ihm diesmal zwar ein Torerfolg verwehrt, dennoch unterstrich der Offensivmann einmal mehr das Vertrauen, das Benn aktuell in den Nachwuchsspieler setzt. Suhl verschläft die erste Halbzeit Bei den Gästen saß Steffen Kolk zum zweiten Mal als Cheftrainer auf der Bank. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Gospenroda in der Vorwoche hatte sich der neue Suhler Coach auch in Sonneberg etwas ausgerechnet. „Wir hatten schon vorher das Gefühl, dass wir einen Punkt holen können“, sagte Kolk. Doch seine Mannschaft verschlief die erste Halbzeit nahezu komplett. Zwar deutete Suhl mit einer ordentlichen Spielanlage an, dass Qualität vorhanden ist, wirklich gefährlich wurde es vor der Pause aber nur einmal: Als Fritz eine Hereingabe nach innen brachte, kam Janek Kunze aus rund 13 Metern frei zum Abschluss, scheiterte jedoch an Sonnebergs Keeper Heß. Auf der Gegenseite wirkte Sonneberg deutlich reifer und abgeklärter. Erste Torannäherungen gab es nach einer Flanke von Kevin Thau (10.) sowie bei einem Freistoß von der Strafraumkante (13.). Hinten stand der FCS um Funke und Scheidemann stabil, vorne warteten die Gastgeber geduldig auf ihre Momente. Der wichtige Dosenöffner fiel dann nach 26 Minuten – und wurde von einem der Routiniers eingeleitet. Stephan Funke, Winter-Rückkehrer und defensiver Stabilisator, überspielte mit einem langen Ball die aufgerückte Suhler Abwehrkette. Göhring startete von der Mittellinie, lief allein auf Börner zu, umkurvte den Gästekeeper und schob überlegt zum 1:0 ein. Nur wenig später hätte Sonneberg direkt nachlegen können. Nach einem missglückten Abschlag der Gäste bot sich Wittmann die nächste große Chance, doch Börner machte seinen Fehler mit einer starken Parade wieder wett (30.). Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber dann für ihren konzentrierten Auftritt ein zweites Mal. Über Göhring und Thau lief ein sehenswerter Angriff, an dessen Ende eine präzise Flanke in den Strafraum segelte. Schreck lief mit viel Tempo ein und wuchtete den Ball per Kopf zum 2:0-Pausenstand in die Maschen (43.).