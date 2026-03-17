Routiniers glänzen beim zweiten 3:0 in Serie

Die „Spielzeugstädter“ feierten am heimischen Rasenplatz des Städtischen Stadions mit einem souveränen 3:0 (2:0)gegen den 1. Suhler SV 06 den zweiten Sieg in Folge – und wie schon in der Vorwoche erneut ohne Gegentor.
Dabei setzte FC-Trainer Roberto Benn diesmal vor allem auf Erfahrung. In der Innenverteidigung vertraute er mit Florian Scheidemann und Stephan Funke auf jede Menge Routine – und wurde dafür belohnt. „Wir wollen hinten zwei kopfballstarke Spieler, die sich wenig stressen lassen. Das hat gut funktioniert und die zweiten Bälle waren meist bei uns“, erklärte Benn nach der Partie. Tatsächlich prägte das erfahrene Duo nicht nur das sichere Defensivspiel, sondern war auch an den Treffern entscheidend beteiligt.
Einen kurzen Blick wert war auch Nino-Noel Bernschneider. Der 19-jährige Youngster stand nach seinem Treffer in Ifta zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Anders als beim Auswärtssieg in der Vorwoche blieb ihm diesmal zwar ein Torerfolg verwehrt, dennoch unterstrich der Offensivmann einmal mehr das Vertrauen, das Benn aktuell in den Nachwuchsspieler setzt.
Bei den Gästen saß Steffen Kolk zum zweiten Mal als Cheftrainer auf der Bank. Nach dem 1:0-Erfolg gegen Gospenroda in der Vorwoche hatte sich der neue Suhler Coach auch in Sonneberg etwas ausgerechnet. „Wir hatten schon vorher das Gefühl, dass wir einen Punkt holen können“, sagte Kolk. Doch seine Mannschaft verschlief die erste Halbzeit nahezu komplett. Zwar deutete Suhl mit einer ordentlichen Spielanlage an, dass Qualität vorhanden ist, wirklich gefährlich wurde es vor der Pause aber nur einmal: Als Fritz eine Hereingabe nach innen brachte, kam Janek Kunze aus rund 13 Metern frei zum Abschluss, scheiterte jedoch an Sonnebergs Keeper Heß. Auf der Gegenseite wirkte Sonneberg deutlich reifer und abgeklärter. Erste Torannäherungen gab es nach einer Flanke von Kevin Thau (10.) sowie bei einem Freistoß von der Strafraumkante (13.). Hinten stand der FCS um Funke und Scheidemann stabil, vorne warteten die Gastgeber geduldig auf ihre Momente. Der wichtige Dosenöffner fiel dann nach 26 Minuten – und wurde von einem der Routiniers eingeleitet. Stephan Funke, Winter-Rückkehrer und defensiver Stabilisator, überspielte mit einem langen Ball die aufgerückte Suhler Abwehrkette. Göhring startete von der Mittellinie, lief allein auf Börner zu, umkurvte den Gästekeeper und schob überlegt zum 1:0 ein. Nur wenig später hätte Sonneberg direkt nachlegen können. Nach einem missglückten Abschlag der Gäste bot sich Wittmann die nächste große Chance, doch Börner machte seinen Fehler mit einer starken Parade wieder wett (30.). Kurz vor der Pause belohnten sich die Gastgeber dann für ihren konzentrierten Auftritt ein zweites Mal. Über Göhring und Thau lief ein sehenswerter Angriff, an dessen Ende eine präzise Flanke in den Strafraum segelte. Schreck lief mit viel Tempo ein und wuchtete den Ball per Kopf zum 2:0-Pausenstand in die Maschen (43.).
Zur Halbzeit reagierte Kolk und stellte auf 4-4-2 um. „Da waren wir besser im Spiel“, sagte der Suhler Trainer später. Dennoch blieb es meist bei Halbchancen – unter anderem durch Janek Kunze sowie den kurz nach der Pause eingewechselten Max Jacobs. Die Sonneberger Defensivroutiniers Scheidemann und Funke ließen kaum klare Abschlüsse zu. In der 66. Minute hatte Göhring die Vorentscheidung auf dem Fuß, doch seinen starken Abschluss kratzte Börner noch aus dem Winkel. Suhl versuchte in der Schlussphase mit mehr Risiko und später sogar einer offensiveren Ausrichtung samt Dreierkette noch einmal Druck zu entfachen, doch die Heimabwehr präsentierte sich an diesem Tag schlichtweg zu stabil. Den endgültigen Schlusspunkt setzte schließlich erneut Göhring in der Nachspielzeit. Scheidemann war auch hier indirekt beteiligt, eroberte den Ball, Thau glänzte einmal mehr als Vorbereiter und steckte stark durch. Der Sonneberger Torjäger blieb cool und tunnelte Börner zum 3:0-Endstand (90.+2). Für Göhring war es bereits der 19. Saisontreffer.
Einen emotionalen Moment gab es nach Abpfiff auf Sonneberger Seite noch für Robin Maier. Für den 19-Jährigen war es vorerst das letzte Spiel im Sonneberger-Trikot. Beruflich zieht es ihn an die norddeutsche Küste, sodass er den „Spielzeugstädtern“ künftig wohl nur noch sporadisch zur Verfügung stehen wird.
Suhl-Trainer Steffen Kolk haderte vor allem mit dem Auftritt vor der Pause: „Heute haben wir die erste Halbzeit komplett verschlafen. Wir hatten viele Ballverluste in der Mitte, viele Fehlpässe und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Sonneberg hat viele Diagonalbälle auf ihre schnellen Leute gespielt. Am Ende haben wir schon zu Recht verloren.“
Sonnebergs Coach Roberto Benn zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben sehr kompakt gestanden und waren souverän. Wir wollten defensiver anfangen, waren präsent und haben viele zweite Bälle gewonnen. Am Sechzehner waren wir manchmal noch zu verspielt, aber aktuell machen wir wieder die Basics – und darauf können wir selbstbewusst aufbauen.“