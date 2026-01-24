Routiniers des SC Kapellen feiern Kreishallentitel

Bei der glanzvollen Rückkehr der Kreishallenmeisterschaft in die Großsporthalle in Gustorf mit dem Frauenturnier (Sieger SG Kaarst) zum Auftakt und dem anschließenden Männerturnier (Sieger SVG Weißenberg), das sich mit den Vorrunden über eine ganz Woche zog, ging der Ü32-Budenzauber schon fast ein wenig unter. Doch auch die Routiniers kickten am Torfstecherweg ihren Meiser aus. Beste der zwölf Mannschaften war am Ende der SC Kapellen.

„Dank perfekter Organisation des Ausrichters SpVg Gustorf/Gindorf unter der Leitung seines Vorsitzenden Nils Fienitz fanden die Teilnehmer passende Rahmenbedingungen vor“, meinte Winfried Titze, der im Kreisfußballauschuss für den Breitensport verantwortlich zeichnet. Die Zuschauer bekamen ein spannendes Turnier mit über 90 Toren zu sehen. Gespielt wurde in der Vorrunde in drei Vierergruppen, aus denen sich die vier erfolgreichsten Teams für das Halbfinale qualifizierten.

Ehemalige Landesligaspieler beim SC Kapellen

Das mit einigen ehemaligen Landesligaspielern besetzte Team des SC Kapellen qualifizierte sich mit einem 2:0 über die Fusseberg Kickers Helpenstein ebenso für das Finale wie die DJK Germania Hoisten mit einem 3:1 gegen die SF Vorst. Das Endspiel präsentierte sich nach einer frühen Führung der Kapellener sehr ausgeglichen, wobei der SCK den Vorsprung trotz zwischenzeitlicher Unterzahl dank einer starken Teamleistung über die Zeit brachte.