 2026-06-12T06:52:44.557Z

Transfers

Routinier wechselt zum FSV Buchenau

Teaser KOL NORD: +++ Der FSV Buchenau stellt den nächsten Neuzugang für die kommende Kreisoberliga-Saison vor. Für die Offensive wurde ein derzeit noch verletzter Routinier verpflichtet +++

von Redaktion · Heute, 18:23 Uhr · 0 Leser
Hussein El Issa kommt vom VfL Biedenkopf zum FSV Buchenau, Spielertrainer Enis Sadikovic (rechts) und sein spielender Co-Trainer Enrico Zucca nehmen den Routinier in die Mitte. © FSV Buchenau
Hussein El Issa kommt vom VfL Biedenkopf zum FSV Buchenau, Spielertrainer Enis Sadikovic (rechts) und sein spielender Co-Trainer Enrico Zucca nehmen den Routinier in die Mitte. © FSV Buchenau

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KLA BID
FSV Buchenau

Buchenau. Die Kaderplanungen beim Kreisoberliga-Aufsteiger FSV Buchenau laufen weiterhin auf Hochtouren, der nächste Zugang ist im Hinterländer Fußball bestens bekannt. Mit Hussein El Issa wechselt ein Urgestein des VfL Biedenkopf zum letztjährigen A-Liga-Vize, der über die Relegation den Aufstieg schaffte.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.