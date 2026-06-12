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Routinier wechselt zum FSV Buchenau
Teaser KOL NORD: +++ Der FSV Buchenau stellt den nächsten Neuzugang für die kommende Kreisoberliga-Saison vor. Für die Offensive wurde ein derzeit noch verletzter Routinier verpflichtet +++
Buchenau. Die Kaderplanungen beim Kreisoberliga-Aufsteiger FSV Buchenau laufen weiterhin auf Hochtouren, der nächste Zugang ist im Hinterländer Fußball bestens bekannt. Mit Hussein El Issa wechselt ein Urgestein des VfL Biedenkopf zum letztjährigen A-Liga-Vize, der über die Relegation den Aufstieg schaffte.