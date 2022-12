Routinier trifft doppelt, Hildburghausen siegt Mit Fischers spätem Doppelpack sichert sich der FSV Eintracht Hildburghausen drei Zähler gegen den FSV Wacker Gotha.

Zum Jahresabschluss 2022 bleiben die Punkte bei der Eintracht. In einem schnellen Spiel zweier technisch guter Mannschaften siegt der FSV Eintracht Hildburghausen auf dem Kunstrasenplatz gegen den FSV Wacker Gotha am Ende mit 3:1 Toren. Mit seinem Doppelpack kurz vor und nach der 90. Minute avanciert Stefan Fischer zum Matchwinner.

Beide Teams sind ja bekanntlich mit jeweils zehn Punkten aus den letzten vier Begegnungen in das letzte Match 2022 gegangen. Hildburghausen konnte diese kleine Serie auf nunmehr 13 Punkte ausbauen. Dagegen endete die Ungeschlagen-Serie der Gothaer nun in Hildburghausen. Der Gast aus Gotha hatte dann gleich die erste Möglichkeit. Aber David Leischner traf den Ball aus guter Position nicht optimal. 30 Sekunden später war es der selbe Spieler, der an Torwart Julius Geyling scheiterte. Hildburghausen machte es auf der anderen Seite besser. Nach einem ruhenden Ball, den Tobias Holl von der linken Seite nach innen brachte, war Jens Hirschfeld mit der Schuhspitze schneller am Ball als Gästekeeper Frederic Büttner. Dies bedeutete dann gleich die Heimführung.

Hildburghausen war im ersten Durchgang speziell nach Freistößen gefährlich. Diese brachte Routinier Tobias Holl jeweils gefährlich vor den Kasten. Hier mussten die Gäste immer auf der Hut sein. Fast wäre Jens Hirschfeld mit seinem Kopfball nach dem Freistoß von rechts der zweite Treffer gelungen. Mitte der I. Halbzeit wurde Gotha dann stärker und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Nach einem Eckball (hier führten die Gäste beim Seitenwechsel mit 6:2) hätte Robin Weida fast den Ausgleich markiert. Auch Heimtrainer Patrick Ortlieb erkannte die Steigerung der Gäste und antwortete mit einer Systemumstellung auf 4 -2 -2 -1. Die Angriffe der Gothaer wurden nun besser abgefangen. Aber der Ausgleich war doch nicht zu verhindern. Nach der Eingabe von Tino Schönwaldt war es Lucas Kraiczi der per Direktabnahme in die Maschen traf. Hier war Torwart Julius Geyling die Sicht versperrt. Fast hätte der gleiche Spieler seine Farben sogar in Führung gebracht. Aber Heimkeeper Geyling war hier mit tollem Reflex zur Stelle und konnte klären. Auf der Gegenseite reagierte auch Gästetorwart Büttner gegen Hirschfeld großartig. So ging es mit einem 1:1 Unentschieden zum Pausentee.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer weiterhin ein spannendes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Für Gotha setzte Tino Schönwaldt seinen Kopfball knapp neben das Gehäuse. Niklas Wiesner tauchte wenig später frei vor dem Hildburghäuser Tor auf. Er verzog, hätte vielleicht aber besser seinen schwächeren linken Fuß benutzt.

Für Hildburghausen versuchte es Tristan Rüffer per direktem Freistoß. Sandro Eichhorn und mit dem zweiten Ball William Simon waren auch dem Führungstreffer sehr nahe.

Späte Entscheidung

Beide Teams wollten mehr und wechselten jeweils im Doppelpack zusätzliche Offensive ein. Dann kam in der Schlussphase die große Zeit von Routinier Stefan Fischer. Nach der Ablage von Sandro Eichhorn wählte er das volle Risiko und wurde belohnt. Mit einem Strich setzte er das Leder per Direktabnahme an den Innenpfosten und von dort sprang der Ball in die Maschen. Im Gegenzug rettete Geyling gegen Justin Bürger. Gotha warf natürlich nun alles nach vorne. Dies nutzte wieder Fischer zur Spielentscheidung. Er besorgte in aller Ruhe und überlegt den 3:1 Endstand.

24 Punkte zu Hause in neun Begegnungen sind der Grundstein für die gute Tabellensituation zur Winterpause. Hildburghausen ist aktuell Tabellendritter mit lediglich drei bzw. zwei Punkten Rückstand auf Ohratal und Gotha. Allerdings haben die Verfolger aus Sonneberg, Borsch und Steinach aktuell noch zwei Begegnungen weniger ausgetragen.