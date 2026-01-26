Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Ibrahim Lahchaychi trug lange das Trikot des TuS Ennepetal (in Blau). – Foto: stadiongucker.de
Routinier mit OL-Erfahrung sucht neue Herausforderung (mit Kontakt)
Im Winter hat der 36-Jährige den Landesligisten SV Hohenlimburg verlassen.
Nach vielen Jahren in der Oberliga Westfalen beim TuS Ennepetal (2015-24) und bei Concordia Wiemelhausen (2024/25) war Offensivmann Ibrahim Lahchaychi im vergangenen Sommer zum Landesligisten SV Hohenlimburg gewechselt, ist nun aber wieder auf Vereinssuche.
"Ich habe den SV Hohenlimburg im Winter verlassen, da es unterschiedliche sportliche Auffassungen gab und ich mich neu orientieren wollte. Wir sind dennoch im Guten auseinandergegangen und ich wünsche dem Verein weiterhin alles Gute", erklärt Lahchaychi im Gespräch mit FuPa Westfalen.
In Bochum wohnend ist er grundsätzlich "für alles im Ruhrgebiet und darüber hinaus von der Landesliga bis zur Oberliga offen, wenn das sportliche Projekt passt", so der Offensiv-Allrounder, der als Stürmer, aber auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann.
"Zu meinen Stärken zählen hohes Tempo, ein starkes Eins-gegen-eins, Aggressivität in den Zweikämpfen sowie Kopfballstärke. Zudem bringe ich jahrelange Erfahrung auf hohem Niveau mit. Ich wünsche mir ein familiäres, aber ambitioniertes Umfeld, in dem klare Ziele verfolgt werden und Leistung sowie Zusammenhalt im Vordergrund stehen", sagt der 184-fache Oberliga-Akteur über sich und seine Erwartungen.
___
Kontakt:
📞 Telefon: 01573/1392983
💬 WhatsApp: 01573/1392983
___
Du suchst einen neuen Verein? FuPa hilft - der Leitfaden
FuPa Westfalen hilft Spielern, einen neuen Klub zu finden. Dazu müssen sich interessierte Spieler bei der Redaktion per E-Mail an westfalen@fupa.net melden und folgende Fragen beantworten:
In welcher Liga willst du spielen?
In welcher Region soll sich dein neuer Verein befinden?
Auf welcher Position spielst du?
Was sind deine Stärken?
Was erwartest du von deinem neuen Klub? Beispielsweise familiäres Umfeld, ambitionierten Aufstiegskandidaten etc.
Ein Link zum FuPa-Profil und vor allem ein Foto, das genutzt werden darf, sind ebenfalls hilfreich und erleichtern das Gesuch.
Nach Rücksprache mit den Kandidaten, die bereits über FuPa gesucht haben, dürfen sich suchende Spieler im Regelfall über viele Anfragen freuen. Schließlich gibt es überall Bedarf und jeder Verein ist froh, Verstärkungen im Team begrüßen zu dürfen.