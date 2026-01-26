Routinier mit OL-Erfahrung sucht neue Herausforderung (mit Kontakt)

Nach vielen Jahren in der Oberliga Westfalen beim TuS Ennepetal (2015-24) und bei Concordia Wiemelhausen (2024/25) war Offensivmann Ibrahim Lahchaychi im vergangenen Sommer zum Landesligisten SV Hohenlimburg gewechselt, ist nun aber wieder auf Vereinssuche.

"Ich habe den SV Hohenlimburg im Winter verlassen, da es unterschiedliche sportliche Auffassungen gab und ich mich neu orientieren wollte. Wir sind dennoch im Guten auseinandergegangen und ich wünsche dem Verein weiterhin alles Gute", erklärt Lahchaychi im Gespräch mit FuPa Westfalen.