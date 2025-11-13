Routinier mit Fünftliga-Erfahrung für Eggenfelden

"Philipp ist in die Nähe von Eggenfelden gezogen und hat einen Verein gesucht. Er hat bei uns angefragt, ob er mal mittrainieren kann und das haben wir ihm dann ermöglicht. Dabei hat er keinen schlechten Eindruck hinterlassen und deswegen haben wir ihn gerne verpflichtet. Ein Mann mit Erfahrung, der unserer jungen Truppe guttun wird. Ob er in den verbleibenden Partien vor der Winterpause bereits zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Mit Sicherheit ist er eine Bereicherung für uns", lässt Eggenfeldens Coach Valdrim Blakaj wissen.





Am Freitagabend (Anstoß: 19:30 Uhr) kreuzt die Mannschaft um Kapitän Simon Schie an der heimischen Birkenallee mit dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf die Klingen. Die Oberpfälzer, Landesliga-Vizemeister von 2023, konnten das Spielfeld zuletzt fünfmal in Serie als Gewinner verlassen und damit verbesserte sich die Truppe um Goalgetter Thomas Stowasser und Top-Scorer Jeremy Schmidt auf den dritten Tabellenplatz. Die Hausherren, die im Sommer einen großen personellen Umbruch zu meistern hatte, gerieten nach einem Top-Start zuletzt leicht außer Tritt, spielen bislang jedoch eine hervorragende Runde und sind vor allem daheim eine Macht. Bis dato mussten sich Schiedermair, Hansbauer, Stoller und Kameraden auf ihrem eigenen Rasen erst einmal - am 9. Spieltag beim 3:4-Spektakel gegen die SpVgg Lam - geschlagen geben.