Routinier Michael Szczygiel verstärkt die Offensive des TSV Debstedt

– Foto: Andreas Harneit

Der TSV Debstedt rüstet für die kommende Saison in der 2. Kreisklasse auf. Mit der Verpflichtung von Michael „Schiggy“ Szczygiel sichert sich der Verein einen erfahrenen Angreifer.

Der 38-Jährige, der aktuell für die zweite Mannschaft des TSV Sievern aufläuft, weiß wo das Tor steht. Seine Bilanz in dieser Spielzeit spricht für sich: In lediglich 16 Einsätzen erzielte Szczygiel 24 Treffer und unterstrich damit eindrucksvoll, dass er über einen ausgeprägten Torriecher verfügt.

Szczygiel bringt die Erfahrung aus verschiedenen Leistungsebenen mit nach Debstedt. In seiner Laufbahn sammelte er unter anderem Spielpraxis beim LTS Bremerhaven, wo er in der Landesliga sowie der Bremenliga aktiv war. Zudem half er regelmäßig im Bezirksliga-Team des TSV Sievern aus und bewies dort, dass er auch in höheren Klassen bestehen kann.