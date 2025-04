Routinier Lucas Lohberger verstärkt Mitterdorf

Im Lager des Kreisligisten SG Mitterdorf/Neubäu sind die Kaderplanungen für die Saison 2025/26 so weit abgeschlossen. Bei der Sondierung des Spielermarktes lag das Hauptaugenmerk der Verantwortlichen darauf, eine gesundere Balance aus talentierten und routinierten Spielern herzustellen. Das scheint gelungen zu sein. In Person von Lucas Lohberger stößt noch ein weiterer Spieler aus der Kategorie „Routinier“ zur Mannschaft. Der 28-Jährige ist mit reichlich Bezirksliga-Erfahrung ausgestattet, wechselt vom Regensburger Kreisligisten SV Sulzbach/Donau in den Landkreis Cham. Er ist der siebte Sommer-Neuzugang in Mitterdorf.

„Lucas kennt Tobias Bräu und Christian Kufner aus früheren Zeiten. Er möchte wieder heimatnah Fußball spielen und hat sich uns angeboten. Mit seinen 28 Jahren bringt er viel Erfahrung und Routine mit, passt vom Profil in unser neues Konzept“, erklärt Mitterdorfs Abteilungsleiter Florian Nicklas, der sich mit dem Spielerkader für die kommende Kreisliga-Saison sehr zufrieden zeigt. „Der Kader steht so weit, auch wenn sich natürlich immer noch irgendetwas tun kann. Wir haben sieben neue Spieler geholt, darunter auch hochkarätige, das ist überragend.“



Der siebte und vorerst letzte SG-Neuzugang erlernte das Fußballspielen im Nachwuchs des FC Furth im Wald und später bei der JFG Drei Wappen. Seine ersten Gehversuche im Herrenbereich machte Lohberger bei der DJK Arnschwang in der Bezirksliga Süd. Auf die drei Jahre in Arnschwang schloss sich ein Intermezzo beim FC Furth im Wald an. Später orientierte sich der Defensiv-Allrounder studiumsbedingt Richtung Regensburg und wechselte 2021 zum VfB Bach. Drei Jahre blieb er am Donau-Ufer, ehe er zum Bacher Bezirksliga-Ligakonkurrenten SV Wenzenbach ging. Seit der Winterpause spielt Lohberger für den Kreisligisten SV Sulzbach/Donau, ist dort auch als spielender Co-Trainer tätig. Insgesamt stehen ziemlich genau 150 Bezirksliga-Spiele in der Vita des erfahrenen Routiniers.



Mittlerweile wohnt der Gymnasiallehrer in Fronau, zehn Autominuten von Mitterdorf entfernt. Mit dem Wechsel zur SG Mitterdorf/Neubäu wird Lohberger künftig wieder heimatnah spielen und kann somit, was sein Wunsch war, den Aufwand fürs Fußballspielen minimieren. Auf dem Rasen kann der 28-Jährige im Defensivbereich so gut wie alle Positionen bekleiden. Der neuen Herausforderung blickt Lucas Lohberger tatendurstig entgegen; das Mitterdorfer Projekt reizt ihn.