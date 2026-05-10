Routinier Hendrik Umlandt leitet Sieg ein

Hendrik Umlandt trifft selten, gegen Immenbeck schoss er das wichtige 1:0. – Foto: Tim Hellwege

In den Anfangsminuten vergaben die Immenbecker zweimal aussichtsreich. "Rückpässe zu Marcel Smilari waren jeweils zu kurz, aber irgendwie konnte Marcel klären", so Ernst Hülsen. Das Tor schoss seine Elf. Einen langen Ball spitzelte Blerim Dudaj gerade noch so an Gästekeeper Sven Döscher vorbei, legte für Hendrik Umlandt zurück. Der 37-jährige Defensivmann überwand mit seinem Schuss die beiden Eintracht-Spieler, die Richtung Torlinie gelaufen waren und erzielte sein erstes Punktspieltor seit der Saison 2017/2018, damals für die SG Freiburg/Oederquart II in der 4. Kreisklasse.

"Ich hatte vor dem Spiel zur Mannschaft gesagt, dass wir dreckig spielen müssen, dann hat es jedes Team gegen uns schwer. Es ist einfach schwer, gegen uns Tore zu erzielen", sagt Ernst Hülsen. Kurz vor dem Wechsel gelang dann sogar noch das 2:0. Nachdem der Ball zunächst von Sven Döscher pariert wurde und dann in Billardmanier durch den Fünfmeterraum prallte, war es Henning Günther, der erhöhte. Schon kurz nach der Halbzeit sollte die Entscheidung fallen. Dem eingewechselten Bastian Lenden gelang mit einem Schuss ins lange Eck das 3:0. Auch der etatmäßige Defensivmann, der aus der Not heraus aktuell im Sturm eingesetzt wird, traf lange nicht. In der Saison 2022/2023 erzielte der 31-Jährige seinen letzten Treffer. In der Folge ergaben sich auf beiden Seiten einige gute Gelegenheiten. "Wenn Immenbeck das eine oder andere Tor macht, wäre das in Ordnung gewesen. Unser Sieg fiel um ein oder zwei Treffer zu hoch aus, verdient war er aber", meint der SG-Trainer abschließend. Eine starke Leistung attestierte er seinem Kapitän Olaf Schütt.

Schiedsrichter: Leon-Maximilian Holtfreter - Zuschauer: 10

Tore: 1:0 Hendrik Umlandt (31.), 2:0 Henning Günther (45.), 3:0 Bastian Lenden (48.).