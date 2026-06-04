Routinier für die Zentrale: Chemie Leipzig schnappt sich Luca Bürger

Die BSG Chemie Leipzig schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu und holt geballte Regionalliga-Erfahrung nach Leipzig. Wie der Verein bekannt gab, wechselt Mittelfeldstratege Luca Bürger mit sofortiger Wirkung in den Alfred-Kunze-Sportpark. Der 29-Jährige kommt vom thüringischen Ligakonkurrenten ZFC Meuselwitz und unterzeichnete bei den Grün-Weißen einen Einjahresvertrag inklusive einer Option auf eine weitere Spielzeit.
Mit Bürger gewinnen die Chemiker einen Akteur, der das Spiel im Mittelfeldzentrum ordnen und lenken soll. Trotz seiner defensiven Kernrolle als Sechser gilt der Linksfuß als spielstark und kreativ im Umschaltspiel. Andy Müller-Papra zeigte sich hocherfreut über den Coup: „Luca ist ein sehr spielstarker Sechser, der auch weitere Positionen im Mittelfeld besetzen kann. Wir sind davon überzeugt, dass Luca unsere Offensivspieler in Szene setzen und auch selbst für Torgefahr sorgen wird.“
Bürgers fußballerische Vita ist eng mit der Regionalliga Nordost verknüpft. Nach seiner Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena und einem kurzen Zwischenstopp bei der U23 des FC Schalke 04 zog es ihn 2017 zum ZFC Meuselwitz. Dort reifte er über fast ein Jahrzehnt hinweg zum unumstrittenen Gesicht der Mannschaft. Beeindruckende 229 Pflichtspiele absolvierte er für die Zipsendorfer, in denen er mit 26 Toren und 45 Vorlagen seine Qualitäten als Vorbereiter und Vollstrecker eindrucksvoll unter Beweis stellte.
Nach der langen Zeit beim ZFC brennt der Neuzugang nun auf die neue Herausforderung in Leipzig. Vor allem die berüchtigte Atmosphäre im Leutzscher Holz gab den Ausschlag für den Wechsel: „Jeder weiß, welchen Stellenwert die Fangemeinschaft hier hat und wie groß die Unterstützung bei Chemie ist. Vor so einer Kulisse zu spielen, ist etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, die Atmosphäre im Stadion zu erleben und gemeinsam mit den Fans viele schöne Momente zu feiern“, so Bürger nach seiner Vertragsunterschrift.
Als erfahrener Akteur will er nun vorangehen und der jungen Chemie-Elf die nötige Stabilität verleihen, um im kommenden Spieljahr im gesicherten Mittelfeld anzugreifen.