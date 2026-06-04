Routinier für die Zentrale: Chemie Leipzig schnappt sich Luca Bürger

Vorfreude auf den Hexenkessel AKS

Nach der langen Zeit beim ZFC brennt der Neuzugang nun auf die neue Herausforderung in Leipzig. Vor allem die berüchtigte Atmosphäre im Leutzscher Holz gab den Ausschlag für den Wechsel: „Jeder weiß, welchen Stellenwert die Fangemeinschaft hier hat und wie groß die Unterstützung bei Chemie ist. Vor so einer Kulisse zu spielen, ist etwas Besonderes. Ich kann es kaum erwarten, die Atmosphäre im Stadion zu erleben und gemeinsam mit den Fans viele schöne Momente zu feiern“, so Bürger nach seiner Vertragsunterschrift.

Als erfahrener Akteur will er nun vorangehen und der jungen Chemie-Elf die nötige Stabilität verleihen, um im kommenden Spieljahr im gesicherten Mittelfeld anzugreifen.