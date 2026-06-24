Routinier für den Aufbruch: VfB Oldenburg verpflichtet Ole Springer Erfahrener Torhüter bringt 182 Regionalliga-Spiele und Führungsqualitäten mit an die Hunte von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg hat seine Torhütergruppe verstärkt und mit Ole Springer einen erfahrenen Neuzugang verpflichtet. Der 34-Jährige gehört ab sofort zum Regionalligakader von Cheftrainer Dario Fossi und soll seine Erfahrung sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine einbringen.

Springer ist ein echtes Nordlicht. Der gebürtige Uelzener absolvierte seine ersten Regionalligaspiele beim FC St. Pauli und sammelte anschließend bei Vereinen wie dem VfR Neumünster, Eintracht Norderstedt und dem Lüneburger SK Hansa wertvolle Erfahrungen. Dort spielte er bereits mit dem heutigen VfB-Kapitän Leon Deichmann zusammen. Später folgten Stationen bei Werder Bremen II und dem Drittligisten Rot-Weiss Essen. Im Winter kehrte Springer noch einmal kurzfristig zu Werder Bremen zurück, nachdem sich Sebastian Mielitz verletzt hatte.

VfB überzeugt mit Perspektive Der Kontakt nach Oldenburg entstand nicht zufällig. Springer kennt den Verein seit vielen Jahren und verfolgt dessen Entwicklung aufmerksam. Die sportliche Perspektive, die Tradition des Klubs und die positive Entwicklung der vergangenen Jahre hätten ihn überzeugt. Mit 182 Regionalliga-Einsätzen bringt der Torhüter eine enorme Erfahrung mit. Für Geschäftsführer Sebastian Schachten ist genau das ein entscheidender Faktor. Neben seinen sportlichen Qualitäten passe Springer auch menschlich hervorragend zum VfB.